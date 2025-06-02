Köylerde Yoga Kampı Düzenleyenlere Karşı Köyde Yaşayanların Gerçek Duyguları Parodileştirildi

@yavuztek adlı içerik üreticisi, “Mantra Filozofu” notuyla bir paylaşım yaparak günümüzde epey popüler olan bir olaya değindi. Son zamanlarda şehirden uzaklaşarak yoga ve meditasyon kampı gibi etkinlikler düzenlendiğini görüyoruz. Bu etkinlikler için şehre yakın sakin sessiz köyler tercih ediliyor. İçerik üreticisi de etkinlikler karşısında köy halkının tepkisini yorumlamıştı. Detaylar için tıklayın!