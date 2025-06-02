Köylerde Yoga Kampı Düzenleyenlere Karşı Köyde Yaşayanların Gerçek Duyguları Parodileştirildi

@yavuztek adlı içerik üreticisi, “Mantra Filozofu” notuyla bir paylaşım yaparak günümüzde epey popüler olan bir olaya değindi. Son zamanlarda şehirden uzaklaşarak yoga ve meditasyon kampı gibi etkinlikler düzenlendiğini görüyoruz. Bu etkinlikler için şehre yakın sakin sessiz köyler tercih ediliyor. İçerik üreticisi de etkinlikler karşısında köy halkının tepkisini yorumlamıştı. Detaylar için tıklayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teyzemiz sanki rol yapmıyor gibiydi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın