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Köylerde Yoga Kampı Düzenleyenlere Karşı Köyde Yaşayanların Gerçek Duyguları Parodileştirildi

Köylerde Yoga Kampı Düzenleyenlere Karşı Köyde Yaşayanların Gerçek Duyguları Parodileştirildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.06.2025 - 10:38

İçerik Devam Ediyor

@yavuztek adlı içerik üreticisi, “Mantra Filozofu” notuyla bir paylaşım yaparak günümüzde epey popüler olan bir olaya değindi. Son zamanlarda şehirden uzaklaşarak yoga ve meditasyon kampı gibi etkinlikler düzenlendiğini görüyoruz. Bu etkinlikler için şehre yakın sakin sessiz köyler tercih ediliyor. İçerik üreticisi de etkinlikler karşısında köy halkının tepkisini yorumlamıştı. Detaylar için tıklayın!

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İşte o anlar 👇

Teyzemiz sanki rol yapmıyor gibiydi.

Teyzemiz sanki rol yapmıyor gibiydi.

Öylesine içtendi ki tüm sözleri, köye gelenler karşısında ne düşündüğünü gayet iyi anlamıştık. Bu tip etkinlikler bir süre daha popüler kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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