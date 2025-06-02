Baba Kıyafeti Diye Dalga Geçtikleri Kıyafetleri Alarak Eşine Hamilelik Sürprizi Yaptı!

Bir kadın, eşine hamilelik haberini bir sürpriz yaparak vermek isteyince aklına harika bir fikir geldi. Kadının eşiyle birlikte “baba kıyafeti” olarak dalga geçtikleri birkaç parça vardı. Kadın da o parçaları hediye olarak aldı ve eşinin tepkisini kaydetti. Eşi hediyeler karşısında ne olduğuna anlam veremedi ancak son paketi açınca baba olacağını öğrendiği an paha biçilemezdi. Gelin birlikte izleyelim!