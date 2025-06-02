Baba Kıyafeti Diye Dalga Geçtikleri Kıyafetleri Alarak Eşine Hamilelik Sürprizi Yaptı!

Bir kadın, eşine hamilelik haberini bir sürpriz yaparak vermek isteyince aklına harika bir fikir geldi. Kadının eşiyle birlikte “baba kıyafeti” olarak dalga geçtikleri birkaç parça vardı. Kadın da o parçaları hediye olarak aldı ve eşinin tepkisini kaydetti. Eşi hediyeler karşısında ne olduğuna anlam veremedi ancak son paketi açınca baba olacağını öğrendiği an paha biçilemezdi. Gelin birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Adamın yaşadığı sevinç kameraya yansırken bir ömür izleyecekleri harika bir anıları olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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