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Baba Kıyafeti Diye Dalga Geçtikleri Kıyafetleri Alarak Eşine Hamilelik Sürprizi Yaptı!

Baba Kıyafeti Diye Dalga Geçtikleri Kıyafetleri Alarak Eşine Hamilelik Sürprizi Yaptı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.06.2025 - 13:07

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Bir kadın, eşine hamilelik haberini bir sürpriz yaparak vermek isteyince aklına harika bir fikir geldi. Kadının eşiyle birlikte “baba kıyafeti” olarak dalga geçtikleri birkaç parça vardı. Kadın da o parçaları hediye olarak aldı ve eşinin tepkisini kaydetti. Eşi hediyeler karşısında ne olduğuna anlam veremedi ancak son paketi açınca baba olacağını öğrendiği an paha biçilemezdi. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Adamın yaşadığı sevinç kameraya yansırken bir ömür izleyecekleri harika bir anıları olmuştu.

Adamın yaşadığı sevinç kameraya yansırken bir ömür izleyecekleri harika bir anıları olmuştu.

Hamile olduğunu öğrenen kadınlar, çoğunlukla eşlerine sürpriz yapmayı tercih ediyor. Birçok sürpriz fikriyle sosyal medyada karşılıyoruz. Bu da aklınızda olsun deriz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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