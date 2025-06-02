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Tayland’da Bir Turist Hayvanat Bahçesinde Kaplan Saldırısına Uğradı: Korkulu Anları Kameraya Yansıdı

Tayland’da Bir Turist Hayvanat Bahçesinde Kaplan Saldırısına Uğradı: Korkulu Anları Kameraya Yansıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.06.2025 - 11:28

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Tayland’da bir hayvanat bahçesinde kaplanla fotoğraf çekinmek isteyen turist onunla yürüdüğü anlarda beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Kaplanla yürürken dizinin üstüne çöktü ve poz vermek istedi. Ancak kaplan turiste saldırmaya başladı. Adam o anlarda yere yığılıp çığlıklar atarken, kaplanın bakıcısı olaya müdahale etmeye çalıştı.

Kaynak: TRT Haber

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O anlar diğer turistler tarafından kayda alındı.

O anlar diğer turistler tarafından kayda alındı.

Vahşi hayvanların, hayvanat bahçelerinde böylesine sergilenmesi ve kazanç kaynağı olarak görülmesi kabul edilebilir bir durum olmamalı. Hayvanlar doğal yaşam ortamından ayrılarak yeterince stres yaşarken, insanlarla iletişime maruz kalınca da agresifleşebiliyor. 

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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