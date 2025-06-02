Almanya’da Yaşayan Türk Yaşadığı Mikro Irkçılık Olaylarını Anlattı

@aysimadogaan adlı Instagram hesabından Almanya’da sürdürdüğü hayatına dair içerikler üreten bir kadın, son videosuyla viral oldu. Avrupa’da ve Almanya’da başına gelen mikro ırkçılık olaylarını anlatmıştı. “Sessiz, kibar ama tokat gibi” şeklinde açıklamaya başladığı örnekler için kimi zaman kendi kendine abarttığı şüphesine bile düşmüştü. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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Irkçılık dünyanın her yerinde.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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