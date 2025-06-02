Almanya’da Yaşayan Türk Yaşadığı Mikro Irkçılık Olaylarını Anlattı

@aysimadogaan adlı Instagram hesabından Almanya’da sürdürdüğü hayatına dair içerikler üreten bir kadın, son videosuyla viral oldu. Avrupa’da ve Almanya’da başına gelen mikro ırkçılık olaylarını anlatmıştı. “Sessiz, kibar ama tokat gibi” şeklinde açıklamaya başladığı örnekler için kimi zaman kendi kendine abarttığı şüphesine bile düşmüştü. Gelin bir de birlikte izleyelim!