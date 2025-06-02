onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya’da Yaşayan Türk Yaşadığı Mikro Irkçılık Olaylarını Anlattı

Almanya’da Yaşayan Türk Yaşadığı Mikro Irkçılık Olaylarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.06.2025 - 13:29

İçerik Devam Ediyor

@aysimadogaan adlı Instagram hesabından Almanya’da sürdürdüğü hayatına dair içerikler üreten bir kadın, son videosuyla viral oldu. Avrupa’da ve Almanya’da başına gelen mikro ırkçılık olaylarını anlatmıştı. “Sessiz, kibar ama tokat gibi” şeklinde açıklamaya başladığı örnekler için kimi zaman kendi kendine abarttığı şüphesine bile düşmüştü. Gelin bir de birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Irkçılık dünyanın her yerinde.

Irkçılık dünyanın her yerinde.

Genç kadının videosu karşısında gelen yorumlarda, dönüp bir baktığımızda ülkemizde de aynı olayların yaşandığı dile getirilmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın