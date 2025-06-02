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Marketlerde Yüz Algılama Sistemi ile Ödeme Devri: Hangi Ürüne Baktığınız Tespit Ediliyor!

Marketlerde Yüz Algılama Sistemi ile Ödeme Devri: Hangi Ürüne Baktığınız Tespit Ediliyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.06.2025 - 14:43

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@xendaba adlı içerik üreticisi paylaşımıyla keşfetlerde dikkat çekmeyi başardı. Amazon gibi markaların kullandığını gördüğümüz görüş algılama sistemleri artık başka marketlerde de faaliyete geçmişti. Teknolojinin nasıl geliştiğine büyük bir örnek olan sistem, otomatik ödeme kolaylığı ile zaman kazandırıyordu. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Marketlerdeki kameralardan anbean takip edilmek gerici olabilir.

Marketlerdeki kameralardan anbean takip edilmek gerici olabilir.

Ancak kasa sırası beklemeden, para işleriyle uğraşmadan sistemce kayıtlı kartınızdan tüm market harcamanızın otomatik çekilmesi büyük bir rahatlık diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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