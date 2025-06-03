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Bir Anda Karar Verip İç Anadolu’dan Akdeniz’e Taşınan Ailenin Hikayesi İmrendirdi

Bir Anda Karar Verip İç Anadolu’dan Akdeniz’e Taşınan Ailenin Hikayesi İmrendirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.06.2025 - 08:50

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@nursemakumsar adlı TikTok kullanıcısı, ailesiyle birlikte İç Anadolu’dan Akdeniz’e taşınma hikayelerini paylaşmasıyla viral oldu. Şimdi kabul edelim birçoğumuzun Ege’ye Akdeniz’e taşınma hayali var. Onlar ise bu hayal için zaman kaybetmek istememiş ve tası tarağı toplayıp yola koyulmuştu. Bir anda hayatlarında pozitif enerjinin yükseldiği bir döneme geçerek, Antalya’nın tadını çıkarmaya başlamışlardı. Gelin hikayelerine biz de bakalım!

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İşte o anlar 👇

Ülkemizin her yanı bambaşka güzelken kıyıların yeri bi’ ayrı.

Ülkemizin her yanı bambaşka güzelken kıyıların yeri bi’ ayrı.

Bir de İç Anadolu’dan kıyıya taşınmak… Daha ne olsun ki? Peki ya sizin taşınmak için hayal kurduğunuz bir şehir var mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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