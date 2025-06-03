Bir Anda Karar Verip İç Anadolu’dan Akdeniz’e Taşınan Ailenin Hikayesi İmrendirdi

@nursemakumsar adlı TikTok kullanıcısı, ailesiyle birlikte İç Anadolu’dan Akdeniz’e taşınma hikayelerini paylaşmasıyla viral oldu. Şimdi kabul edelim birçoğumuzun Ege’ye Akdeniz’e taşınma hayali var. Onlar ise bu hayal için zaman kaybetmek istememiş ve tası tarağı toplayıp yola koyulmuştu. Bir anda hayatlarında pozitif enerjinin yükseldiği bir döneme geçerek, Antalya’nın tadını çıkarmaya başlamışlardı. Gelin hikayelerine biz de bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Ülkemizin her yanı bambaşka güzelken kıyıların yeri bi’ ayrı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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