Kurban Etleri İçin Poşet Reklamı Yapan Esnafın Sağlamlık Testi Yaptığı Anlar

Kurban Bayramına günler kaldı. Kurban kesecekler için de sağlam poşet önemli noktalardan. Yırtılmasın, akmasın, damlatmasın derken evdeki poşetler pek uygun olmuyor. @korkusuzhome adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir dükkan da kurban için poşet reklamı yaptı. Açıkçası biz poşetin sağlam olduğuna inandık. Gelin bir de birlikte izleyelim. O anlar size de “Başka ülkede yaşayamam” dedirtecek!