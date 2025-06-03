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Kurban Etleri İçin Poşet Reklamı Yapan Esnafın Sağlamlık Testi Yaptığı Anlar

Kurban Etleri İçin Poşet Reklamı Yapan Esnafın Sağlamlık Testi Yaptığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.06.2025 - 09:36

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Kurban Bayramına günler kaldı. Kurban kesecekler için de sağlam poşet önemli noktalardan. Yırtılmasın, akmasın, damlatmasın derken evdeki poşetler pek uygun olmuyor. @korkusuzhome adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir dükkan da kurban için poşet reklamı yaptı. Açıkçası biz poşetin sağlam olduğuna inandık. Gelin bir de birlikte izleyelim. O anlar size de “Başka ülkede yaşayamam” dedirtecek!

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Reklam denince yaratıcılık gerekiyor.

Reklam denince yaratıcılık gerekiyor.

Hemen hemen her Kurban Bayramında da benzeri poşet reklamlarını görüyoruz. Ee peki siz ne düşünüyorsunuz, sağlamlığına ikna oldunuz mu? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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