Kurban Etleri İçin Poşet Reklamı Yapan Esnafın Sağlamlık Testi Yaptığı Anlar

Kurban Bayramına günler kaldı. Kurban kesecekler için de sağlam poşet önemli noktalardan. Yırtılmasın, akmasın, damlatmasın derken evdeki poşetler pek uygun olmuyor. @korkusuzhome adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir dükkan da kurban için poşet reklamı yaptı. Açıkçası biz poşetin sağlam olduğuna inandık. Gelin bir de birlikte izleyelim. O anlar size de “Başka ülkede yaşayamam” dedirtecek!
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Reklam denince yaratıcılık gerekiyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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