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Bir Dövmeci Yapmak İstemediği “Klişe” Dövmeleri Sıraladı: Listedeki Dövmeler Sizde de Olabilir

Bir Dövmeci Yapmak İstemediği “Klişe” Dövmeleri Sıraladı: Listedeki Dövmeler Sizde de Olabilir

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.06.2025 - 11:23

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@meroelturco adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir dövmeci, yaptırılmaması gereken dövmeleri kendine göre sıraladı. Listede yer alan dövmeler sıkça karşılaştığımız örneklerdi. Dövmeci de artık hem yapmaktan sıkıldığını hem de neden böylesine çok istendiğine anlam veremediğini dile getirmişti. Gelin o dövmeler hangileriymiş birlikte bakalım!

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İşte detaylar 👇

Dövme konusunda özellikle “Bana özel olmalı” diyenlerdenseniz bu listeden uzak durmalısınız.

Dövme konusunda özellikle “Bana özel olmalı” diyenlerdenseniz bu listeden uzak durmalısınız.

Çünkü karşılaşma ihtimali çok yüksek olan modeller bunlar. Güzel ya da kötü oluşu kişiden kişiye değişeceği için tartışmaya açık bir konu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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