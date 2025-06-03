Bir Dövmeci Yapmak İstemediği “Klişe” Dövmeleri Sıraladı: Listedeki Dövmeler Sizde de Olabilir

@meroelturco adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir dövmeci, yaptırılmaması gereken dövmeleri kendine göre sıraladı. Listede yer alan dövmeler sıkça karşılaştığımız örneklerdi. Dövmeci de artık hem yapmaktan sıkıldığını hem de neden böylesine çok istendiğine anlam veremediğini dile getirmişti. Gelin o dövmeler hangileriymiş birlikte bakalım!
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Dövme konusunda özellikle “Bana özel olmalı” diyenlerdenseniz bu listeden uzak durmalısınız.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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