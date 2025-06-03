Kızı 20 Yaşına Gelene Kadar Her Gün Videosunu Çeken Babanın Eserini Yeniden Hatırlayalım!

Yıllar önce sosyal medyada bir babanın videosu viral olmuştu. Kendisi kızını 20 yaşına kadar videoya alıp bir kolaj oluşturmuştu ve hepimizi duygulandırmıştı. Şimdilerde video yeniden popüler olmaya başladı. Bize de zamanda yolculuk yapma fırsatı doğdu. Gelin o anları bir kere daha izleyelim, pozitif enerjimiz artsın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video birçok kişiye ilham olmuştu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın