Kızı 20 Yaşına Gelene Kadar Her Gün Videosunu Çeken Babanın Eserini Yeniden Hatırlayalım!

Yıllar önce sosyal medyada bir babanın videosu viral olmuştu. Kendisi kızını 20 yaşına kadar videoya alıp bir kolaj oluşturmuştu ve hepimizi duygulandırmıştı. Şimdilerde video yeniden popüler olmaya başladı. Bize de zamanda yolculuk yapma fırsatı doğdu. Gelin o anları bir kere daha izleyelim, pozitif enerjimiz artsın.