onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kızı 20 Yaşına Gelene Kadar Her Gün Videosunu Çeken Babanın Eserini Yeniden Hatırlayalım!

Kızı 20 Yaşına Gelene Kadar Her Gün Videosunu Çeken Babanın Eserini Yeniden Hatırlayalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.06.2025 - 12:47

İçerik Devam Ediyor

Yıllar önce sosyal medyada bir babanın videosu viral olmuştu. Kendisi kızını 20 yaşına kadar videoya alıp bir kolaj oluşturmuştu ve hepimizi duygulandırmıştı. Şimdilerde video yeniden popüler olmaya başladı. Bize de zamanda yolculuk yapma fırsatı doğdu. Gelin o anları bir kere daha izleyelim, pozitif enerjimiz artsın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Video birçok kişiye ilham olmuştu.

Video birçok kişiye ilham olmuştu.

Tabii yıllar boyu sürdürmek büyük emek ve sabır gerektiriyor. Belki sizlere de ilham olur. Ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın