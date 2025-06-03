Oğuzhan Alpdoğan Yine Şov Yaptı: Teyzelerle Kanka Olan Pazarcı Yorumu Kahkahaları Topladı!

Sosyal medyaya içerik üretmeye başladığı günden bu yana sevilerek takip edilen Oğuzhan Alpdoğan, oyunculuğuyla şov yapan isimlerden. Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Alpdoğan, kaliteli içerikler üretmeye devam ediyor. Şimdiyse pazarcı yorumuyla karşımızda. “Kadınların kocalarından gizli mutfak bütçesinden kısıp pazarda uğradığı penyeci” notuyla paylaştığı videoyu gelin birlikte izleyelim!
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Alpdoğan’ın videosu yine “Sosyolog” yorumlarıyla doldu taştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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