İçimiz Isındı: Dünyalar Tatlısı Kızına Evde Görmediği Yerleri Gösteren Anne O Anları Kaydetti

@oyku.yuceer adlı Instagram kullanıcısı, kızına evin görmediği yerlerini gösterdi ve o anları kayda aldı. Tatlı kız, çamaşır makinesi, buzdolabı, banyo dolabı, bez çekmecesi ve ayakkabılık ile tanışınca hayretler içerisinde kalmıştı. Onun o şaşkın bakışları karşısında içimiz ısındı. Gelin bir de sizlerle izleyelim!