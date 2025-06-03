İçimiz Isındı: Dünyalar Tatlısı Kızına Evde Görmediği Yerleri Gösteren Anne O Anları Kaydetti

@oyku.yuceer adlı Instagram kullanıcısı, kızına evin görmediği yerlerini gösterdi ve o anları kayda aldı. Tatlı kız, çamaşır makinesi, buzdolabı, banyo dolabı, bez çekmecesi ve ayakkabılık ile tanışınca hayretler içerisinde kalmıştı. Onun o şaşkın bakışları karşısında içimiz ısındı. Gelin bir de sizlerle izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Böyle videolar karşısında adeta pamuk oluyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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