Bir İçerik Üreticisi Fotoğraf Çekerken Neden Başımızı Eğdiğimizi Açıkladı

Nilay Virani Zafer adlı içerik üreticisi fotoğraflarda neden başımızı eğme ihtiyacı duyduğumuzu araştırdı ve Instagram hesabından paylaştı. Aslında bu durum yeni yaygınlaşan bir şey değildi, içerik üreticisi durumun kameranın icadından önceye dayandığını dile getirdi. 14. ve 20. yüzyıl tarihleri arasında çizilen resimlerde de baş eğikliği olduğunu ekledi. Gelin detayları ondan dinleyelim!