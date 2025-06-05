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Bir İçerik Üreticisi Fotoğraf Çekerken Neden Başımızı Eğdiğimizi Açıkladı

Bir İçerik Üreticisi Fotoğraf Çekerken Neden Başımızı Eğdiğimizi Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.06.2025 - 12:15

İçerik Devam Ediyor

Nilay Virani Zafer adlı içerik üreticisi fotoğraflarda neden başımızı eğme ihtiyacı duyduğumuzu araştırdı ve Instagram hesabından paylaştı. Aslında bu durum yeni yaygınlaşan bir şey değildi, içerik üreticisi durumun kameranın icadından önceye dayandığını dile getirdi. 14. ve 20. yüzyıl tarihleri arasında çizilen resimlerde de baş eğikliği olduğunu ekledi. Gelin detayları ondan dinleyelim!

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İşte detaylar 👇

Olumlu bir izlenim vermek için bilinçli olarak yapmıyor olsak da ister istemez başımız bi’ eğiliyor.

Olumlu bir izlenim vermek için bilinçli olarak yapmıyor olsak da ister istemez başımız bi’ eğiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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