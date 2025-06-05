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Sahibinin Peşinden Denize Balıklama Atlayan Koyun İzleyenleri Güldürdü

Sahibinin Peşinden Denize Balıklama Atlayan Koyun İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.06.2025 - 11:20

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Bir vatandaş koyunuyla birlikte denizin tadını çıkardığı anları paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Sahibinin peşinden ayrılmayan koyun, denize atladığını görünce tereddüte düşmeden denize atlamıştı. Maceraperest koyunun o anları karşısında izleyiciler kahkahalarını tutamadı. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

İzleyicilerden kimileri nasıl öğrendiğini sorguladı.

İzleyicilerden kimileri nasıl öğrendiğini sorguladı.

Haklılar tabii, her gün denize atlayan koyun görmüyoruz neticede. Soru karşısında yanıtlar da gecikmedi. Koyunların sahipleri ne yaparsa sorgulamadan yapmaları her şeyi açıklamıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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