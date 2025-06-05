Denendi Onaylandı: iPhone’un Yakalayamadığı Görüntüyü Nokia Yakalıyor!

@yaspeofficial adlı Instagram hesabından çeşitli içerikler üreten Yasin Pehlivan, iPhone 15 Pro Max ve Nokia N82 ile bir çekim yaptı. İddialar iPhone’un Nokia kadar iyi görüntü yakalayamadığına dairdi ve içerik üreticisi de deneyerek onaylamış oldu. Gelin önce o anları izleyelim!