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Denendi Onaylandı: iPhone’un Yakalayamadığı Görüntüyü Nokia Yakalıyor!

Denendi Onaylandı: iPhone’un Yakalayamadığı Görüntüyü Nokia Yakalıyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.06.2025 - 13:54

İçerik Devam Ediyor

@yaspeofficial adlı Instagram hesabından çeşitli içerikler üreten Yasin Pehlivan, iPhone 15 Pro Max ve Nokia N82 ile bir çekim yaptı. İddialar iPhone’un Nokia kadar iyi görüntü yakalayamadığına dairdi ve içerik üreticisi de deneyerek onaylamış oldu. Gelin önce o anları izleyelim!

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İşte detaylar 👇

“Bu nasıl olabilir?” sorusu hepimizin aklına geldi.

“Bu nasıl olabilir?” sorusu hepimizin aklına geldi.

Sebebini ise yorumlarda bir izleyici açıkladı. Durum kullanılan flaşların farklı olmasından ibaretti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım?

İşte sebebin detayları 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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