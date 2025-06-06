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Bitlis’te 300 Yıllık Kerpiç Evin Manzarası Karşısında Huzur Dolduk!

Bitlis’te 300 Yıllık Kerpiç Evin Manzarası Karşısında Huzur Dolduk!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 08:58

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Hasan Uğun adlı içerik üreticisi, Instagram hesabından gezdiği yerlere dair paylaşımlar yapıyor. Şimdiyse Bitlis’te Hizan Hacı Mehmet Köyü’ne gitti. Köyde 300 yıllık kerpiçten yapılmış bir evi ziyaret etti. Evin öyle bir manzarası vardı ki, herkesi imrendirdi. Gelin o anlara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Bir anda böyle bir manzara çıkacağını hiç beklemiyorduk kabul edelim.

Bir anda böyle bir manzara çıkacağını hiç beklemiyorduk kabul edelim.

İçerik üreticisi paylaşımı yapmasıyla beğenilerin ve yorumların odağı oldu. Siz ne tür manzaralardan hoşlanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ismailmutlu34

Ben bu eleman old bilmıyordum. Pencerenin önündeki odunlardan burası olsa olsa Türkiyedir dedim 😁😁