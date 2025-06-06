Bitlis’te 300 Yıllık Kerpiç Evin Manzarası Karşısında Huzur Dolduk!

Hasan Uğun adlı içerik üreticisi, Instagram hesabından gezdiği yerlere dair paylaşımlar yapıyor. Şimdiyse Bitlis’te Hizan Hacı Mehmet Köyü’ne gitti. Köyde 300 yıllık kerpiçten yapılmış bir evi ziyaret etti. Evin öyle bir manzarası vardı ki, herkesi imrendirdi. Gelin o anlara geçelim!