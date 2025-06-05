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Hindistan’ın Sokak Dişçileri Yeniden Dillere Düştü: Doktor Olduklarına Bin Şahit Gerek

Hindistan’ın Sokak Dişçileri Yeniden Dillere Düştü: Doktor Olduklarına Bin Şahit Gerek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.06.2025 - 15:19

İçerik Devam Ediyor

@candanakgul adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin, Hindistan seyahetinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Hindistan’da sokaklarda hizmet veren dişçiler olması hijyeni sorgulatanlar bir durumdu. Sokak kültürlerinin yaygın olduğunu biliyoruz ancak dişçiliği de sokağa taşımaları karşısında ne diyeceğimizi bilemedik. Gelin detaylara geçelim!

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Hindistan ile kültür ve yaşam tarzı olarak farklı olduğumuz ortada. Onlara dair ne duysak şaşıp kalıyoruz.  Özellikle de hijyen konusunda dilimiz tutuluyor…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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