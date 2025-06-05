Hindistan’ın Sokak Dişçileri Yeniden Dillere Düştü: Doktor Olduklarına Bin Şahit Gerek

@candanakgul adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin, Hindistan seyahetinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Hindistan’da sokaklarda hizmet veren dişçiler olması hijyeni sorgulatanlar bir durumdu. Sokak kültürlerinin yaygın olduğunu biliyoruz ancak dişçiliği de sokağa taşımaları karşısında ne diyeceğimizi bilemedik. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın