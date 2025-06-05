Hindistan’ın Sokak Dişçileri Yeniden Dillere Düştü: Doktor Olduklarına Bin Şahit Gerek

@candanakgul adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin, Hindistan seyahetinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Hindistan’da sokaklarda hizmet veren dişçiler olması hijyeni sorgulatanlar bir durumdu. Sokak kültürlerinin yaygın olduğunu biliyoruz ancak dişçiliği de sokağa taşımaları karşısında ne diyeceğimizi bilemedik. Gelin detaylara geçelim!