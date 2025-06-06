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İçerik Üreticisi Arkadaşlar Kurbanlık Keçiye Kısa Film Tadında Video Çekti: Gezmedikleri Yer Kalmadı

İçerik Üreticisi Arkadaşlar Kurbanlık Keçiye Kısa Film Tadında Video Çekti: Gezmedikleri Yer Kalmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 12:53

İçerik Devam Ediyor

Kurban Bayramı gelmişken içerik üreticileri de paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Mustafa Ak adlı içerik üreticisi de yavru keçiyle kısa film tadında bir video çekti. Tatlı keçiyle girmedikleri ortam kalmamıştı. Bardan, denize kadar yavru keçiyle birlikte gezdiler. Tatlı keçiye ilk buluşma bile ayarladılar. Gelin o anlara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Video senaryodan ibaret olsa da kurbanlık alıp kıyamayan çok kişi oluyor.

Video senaryodan ibaret olsa da kurbanlık alıp kıyamayan çok kişi oluyor.

Siz de benzeri bir durum yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım!

Kurban Bayramınız sevdiklerinizle birlikte, mutlu ve kutlu olsun! 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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