İçerik Üreticisi Arkadaşlar Kurbanlık Keçiye Kısa Film Tadında Video Çekti: Gezmedikleri Yer Kalmadı

Kurban Bayramı gelmişken içerik üreticileri de paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Mustafa Ak adlı içerik üreticisi de yavru keçiyle kısa film tadında bir video çekti. Tatlı keçiyle girmedikleri ortam kalmamıştı. Bardan, denize kadar yavru keçiyle birlikte gezdiler. Tatlı keçiye ilk buluşma bile ayarladılar. Gelin o anlara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Video senaryodan ibaret olsa da kurbanlık alıp kıyamayan çok kişi oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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