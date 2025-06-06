İçerik Üreticisi Arkadaşlar Kurbanlık Keçiye Kısa Film Tadında Video Çekti: Gezmedikleri Yer Kalmadı

Kurban Bayramı gelmişken içerik üreticileri de paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Mustafa Ak adlı içerik üreticisi de yavru keçiyle kısa film tadında bir video çekti. Tatlı keçiyle girmedikleri ortam kalmamıştı. Bardan, denize kadar yavru keçiyle birlikte gezdiler. Tatlı keçiye ilk buluşma bile ayarladılar. Gelin o anlara geçelim!