Bayram Namazına Uyanamayan Genci Arkadaşları Evinden Alarak Buz Gibi Suya Yatırdı

Bolu’nun Munduşlar köyünde bir arkadaş grubu bayrama enerji dolu başladı. Gençler sabah bayram namazında arkadaşlarını görememişti. Hal böyle olunca evine gittiler ve hala uyuduğunu gördüler. Arkadaşlarını yatağından kaldırarak buz gibi suya sokan ekip, unutulmaz anlar yaşadı. O anlar için habere geçelim!
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Genç, neye uğradığını şaşırdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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