onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bayram Namazına Uyanamayan Genci Arkadaşları Evinden Alarak Buz Gibi Suya Yatırdı

Bayram Namazına Uyanamayan Genci Arkadaşları Evinden Alarak Buz Gibi Suya Yatırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 11:41

İçerik Devam Ediyor

Bolu’nun Munduşlar köyünde bir arkadaş grubu bayrama enerji dolu başladı. Gençler sabah bayram namazında arkadaşlarını görememişti. Hal böyle olunca evine gittiler ve hala uyuduğunu gördüler. Arkadaşlarını yatağından kaldırarak buz gibi suya sokan ekip, unutulmaz anlar yaşadı. O anlar için habere geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Genç, neye uğradığını şaşırdı.

Genç, neye uğradığını şaşırdı.

Sıcak yatağından sonra suya girdiğini gördüğümüz anda ekran başından biz bile üşüdük! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
5
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın