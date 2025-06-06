Bayram Namazına Uyanamayan Genci Arkadaşları Evinden Alarak Buz Gibi Suya Yatırdı

Bolu’nun Munduşlar köyünde bir arkadaş grubu bayrama enerji dolu başladı. Gençler sabah bayram namazında arkadaşlarını görememişti. Hal böyle olunca evine gittiler ve hala uyuduğunu gördüler. Arkadaşlarını yatağından kaldırarak buz gibi suya sokan ekip, unutulmaz anlar yaşadı. O anlar için habere geçelim!