Yeni Karakter Açıldı: Ateşleyici Kalorifer Derneği Başkanı, Tekirdağ Valisini Ziyaret Etti

Türk halkı olarak sıcak gelişmelere oldukça alışkınız. Öyle ki kısa bir süreliğine bile telefonlarınızdan ayrı kalırsanız gündemin gerisinde kalacağınız kesindir. Hal böyle olunca birçok siyasi ismi, dernek başkanlarını, ülke gündeminde önemli bir konuma sahip olan isimleri de yakından tanıyoruz.

Başka hiçbir ülkenin tanımayacağı karakterlere bu kez bir yenisi daha eklendi: Ateşleyici Kalorifer Derneği Başkanı!