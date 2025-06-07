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Yeni Karakter Açıldı: Ateşleyici Kalorifer Derneği Başkanı, Tekirdağ Valisini Ziyaret Etti

Yeni Karakter Açıldı: Ateşleyici Kalorifer Derneği Başkanı, Tekirdağ Valisini Ziyaret Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 12:14

Türk halkı olarak sıcak gelişmelere oldukça alışkınız. Öyle ki kısa bir süreliğine bile telefonlarınızdan ayrı kalırsanız gündemin gerisinde kalacağınız kesindir. Hal böyle olunca birçok siyasi ismi, dernek başkanlarını, ülke gündeminde önemli bir konuma sahip olan isimleri de yakından tanıyoruz.

Başka hiçbir ülkenin tanımayacağı karakterlere bu kez bir yenisi daha eklendi: Ateşleyici Kalorifer Derneği Başkanı!

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Tekirdağ Valisi Valisi Recep Soytürk, Ateşleyici Kalorifer Derneği Başkanı Hüseyin İzmirli ile bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Valisi Recep Soytürk, Ateşleyici Kalorifer Derneği Başkanı Hüseyin İzmirli ile bir araya geldi.
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Ülke gündemini yakından takip eden halkımız için de böylece yeni bir karakter açılmış oldu.

Gelin, güldüren yorumlara beraber bakalım.

Gelin, güldüren yorumlara beraber bakalım.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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