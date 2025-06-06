Uzmanların "Eti Bir Gün Dinlendirin" Uyarısını Hiçe Sayan Yurdum İnsanının Kavurma Telaşı
Kurban Bayramı geldi çattı, her bayram görülen klasik manzaralar da eksik olmadı. Acemi kasaplardan tutun da kaçan kurbanlıklara, bayram şekeri yeğenlerden uzmanların uyarılarına kadar her şey daha önceki senelerle aynıydı. Uzman isimler, kurban etinin en az bir gün dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Fakat gelin görün ki sağlığımız açısından oldukça mühim olan bu konu, yurdum insanı tarafından pek de dikkate alınmadı.
Dikkat: Siz siz olun, uzmanlara kulak verin!
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Bazı şeyler hiç değişmez: Bayramlarda görmeye alışık olduğumuz manzaralar gibi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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