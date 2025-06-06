Uzmanların "Eti Bir Gün Dinlendirin" Uyarısını Hiçe Sayan Yurdum İnsanının Kavurma Telaşı

Kurban Bayramı geldi çattı, her bayram görülen klasik manzaralar da eksik olmadı. Acemi kasaplardan tutun da kaçan kurbanlıklara, bayram şekeri yeğenlerden uzmanların uyarılarına kadar her şey daha önceki senelerle aynıydı. Uzman isimler, kurban etinin en az bir gün dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fakat gelin görün ki sağlığımız açısından oldukça mühim olan bu konu, yurdum insanı tarafından pek de dikkate alınmadı.

Dikkat: Siz siz olun, uzmanlara kulak verin!