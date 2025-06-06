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Uzmanların "Eti Bir Gün Dinlendirin" Uyarısını Hiçe Sayan Yurdum İnsanının Kavurma Telaşı

Uzmanların "Eti Bir Gün Dinlendirin" Uyarısını Hiçe Sayan Yurdum İnsanının Kavurma Telaşı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 22:43

Kurban Bayramı geldi çattı, her bayram görülen klasik manzaralar da eksik olmadı. Acemi kasaplardan tutun da kaçan kurbanlıklara, bayram şekeri yeğenlerden uzmanların uyarılarına kadar her şey daha önceki senelerle aynıydı. Uzman isimler, kurban etinin en az bir gün dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Fakat gelin görün ki sağlığımız açısından oldukça mühim olan bu konu, yurdum insanı tarafından pek de dikkate alınmadı.

Dikkat: Siz siz olun, uzmanlara kulak verin!

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Bazı şeyler hiç değişmez: Bayramlarda görmeye alışık olduğumuz manzaralar gibi.

Bazı şeyler hiç değişmez: Bayramlarda görmeye alışık olduğumuz manzaralar gibi.

Bayram yaklaşırken televizyon ekranlarını esir alan duygusal şeker reklamları, bayram sabahı erkenden kapınızı çalan akrabalar, et kokusu sinmiş baklavalar, acemi kasap haberleri ve daha niceleri! Elbette Kurban Bayramı'na has 'uzman uyarılarını' anmazsak olmaz.

Uzmanlar, kurban etinin tüketilmeden önce en az bir gün dinlendirilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Aksi takdirde sindirimle ilgili pek çok farklı sorun meydana gelebiliyor. 

Sizleri, bu uyarılara kulak vermeniz konusunda bir kez daha uyaralım.

Gelin görün ki yurdum insanı bu uyarılara pek de kulak asmıyor!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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