Vedat Milor Tek Paylaşımla Anneleri Baklavacılarla Karşı Karşıya Getirdi

Ülkemizde gastronomi denince akla gelen isimlerden biri olan Vedat Milor, şu sıralar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde. Bir menemen paylaşımıyla günlerce konuşulan Milor, geçtiğimiz günlerde ise en iyi simidin nerede olduğunu açıklayarak iller arası bir gerilime sebep olmuştu.

Milyonların yakından takip ettiği Vedat Milor, bu sefer de bayram vesilesiyle anne baklavası ile hazır baklavayı karşılaştırdı. Bakalım sosyal medya, hangi tarafı tercih etti?