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Vedat Milor Tek Paylaşımla Anneleri Baklavacılarla Karşı Karşıya Getirdi

Vedat Milor Tek Paylaşımla Anneleri Baklavacılarla Karşı Karşıya Getirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 19:16

Ülkemizde gastronomi denince akla gelen isimlerden biri olan Vedat Milor, şu sıralar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde. Bir menemen paylaşımıyla günlerce konuşulan Milor, geçtiğimiz günlerde ise en iyi simidin nerede olduğunu açıklayarak iller arası bir gerilime sebep olmuştu.

Milyonların yakından takip ettiği Vedat Milor, bu sefer de bayram vesilesiyle anne baklavası ile hazır baklavayı karşılaştırdı. Bakalım sosyal medya, hangi tarafı tercih etti?

Baklavalar yendi mi?

Baklavalar yendi mi?

Bu soruya birçoğunuzun cevabının 'evet' olduğunu biliyoruz. Fakat bir sonraki sorumuza vereceğiniz cevabı pek tahmin edemiyoruz: Ev baklavasını mı yoksa hazır baklavayı mı tercih edersiniz?

Gastronomi denince akıllara gelen ilk isim Vedat Milor, takipçilerine bu soruyu sordu.

Milor, "Annesi yanında olanlar göz kırpsın ben anlarım." demeyi de ihmal etmedi.

Milor, "Annesi yanında olanlar göz kırpsın ben anlarım." demeyi de ihmal etmedi.
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Bakalım bu yarışın kazanan tarafı kim olmuş?

Bakalım bu yarışın kazanan tarafı kim olmuş?
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Anneler mi, baklavacılar mı?

Anneler mi, baklavacılar mı?
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Peki sizin tarafınız hangisi?

Peki sizin tarafınız hangisi?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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