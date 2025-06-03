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Vedat Milor Türkiye'nin En İyi Simidinin Hangi İlden Olduğunu Açıkladı

Vedat Milor Türkiye'nin En İyi Simidinin Hangi İlden Olduğunu Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2025 - 11:00

Vedat Milor sadece pahalı mutfakları değil sokak lezzetlerini de değerlendiren herkesin tanıdığı bir isim... Twitter hesabını ilk açtığında yaptığı menemen anketiyle gündemi sarsan Milor bu kez en iyi simidi açıkladı. Yıllardır İstanbul, Ankara, Bursa mı diye tartışılırken Milor İzmit'te odun fırınında pişmiş simitleri işaret etti.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Hatta bir de ek yaptı.

Hatta bir de ek yaptı.
twitter.com

İzmitlilerden büyük destek geldi.

İzmitlilerden büyük destek geldi.
twitter.com

Ankara da büyük bir rakip elbette...

Ankara da büyük bir rakip elbette...
twitter.com

Abartılı bulan oldu.

Abartılı bulan oldu.
twitter.com
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Karadeniz kıyılarından da bir atak geldi.

Karadeniz kıyılarından da bir atak geldi.
twitter.com

Sizce en iyi simit hangi ilin?

Sizce en iyi simit hangi ilin?
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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