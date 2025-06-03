Vedat Milor Türkiye'nin En İyi Simidinin Hangi İlden Olduğunu Açıkladı
Vedat Milor sadece pahalı mutfakları değil sokak lezzetlerini de değerlendiren herkesin tanıdığı bir isim... Twitter hesabını ilk açtığında yaptığı menemen anketiyle gündemi sarsan Milor bu kez en iyi simidi açıkladı. Yıllardır İstanbul, Ankara, Bursa mı diye tartışılırken Milor İzmit'te odun fırınında pişmiş simitleri işaret etti.
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Paylaşım şöyleydi;
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Hatta bir de ek yaptı.
İzmitlilerden büyük destek geldi.
Ankara da büyük bir rakip elbette...
Abartılı bulan oldu.
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Karadeniz kıyılarından da bir atak geldi.
Sizce en iyi simit hangi ilin?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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