Vedat Milor Türkiye'nin En İyi Simidinin Hangi İlden Olduğunu Açıkladı

Vedat Milor sadece pahalı mutfakları değil sokak lezzetlerini de değerlendiren herkesin tanıdığı bir isim... Twitter hesabını ilk açtığında yaptığı menemen anketiyle gündemi sarsan Milor bu kez en iyi simidi açıkladı. Yıllardır İstanbul, Ankara, Bursa mı diye tartışılırken Milor İzmit'te odun fırınında pişmiş simitleri işaret etti.