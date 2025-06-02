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Ukrayna'nın Dünyayı Şaşkına Çevirdiği Drone Operasyonu Akıllara O Paylaşımı Getirdi

Ukrayna'nın Dünyayı Şaşkına Çevirdiği Drone Operasyonu Akıllara O Paylaşımı Getirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.06.2025 - 16:41

Rusya Ukrayna Savaşı için barış anlaşmaları her seferinde suya düşerken Ukrayna tarafından beklenmedik bir hamle geldi. Ukrayna filmleri aratmayacak bir operasyonla drone saldırısında bulundu ve görece düşük bir maliyetle Rusya'ya ait pek çok stratejik hedefi vurdu. Tabii akıllara Emre Akkaya tarafından savaşın başında atılan taktik paylaşımı geldi.

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Geçtiğimiz gün Ukrayna FPV droneları ve ahşap mobil kabinleri gizlice Rusya'ya taşımıştı.

Geçtiğimiz gün Ukrayna FPV droneları ve ahşap mobil kabinleri gizlice Rusya'ya taşımıştı.

Kamyonlara gizlenen droneların Rusya'ya ait stratejik bölgeleri vurması dünya çapında şaşkınlık yaratmıştı. Rus bombardıman uçaklarının zarar gördüğü iddia edilen saldırı için Rus yetkililer kontrol altına alındığını belirtti ve bunun bir terör saldırısı olduğunu öne sürdü.

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Akıllara Emre Akkaya isimli bir X kullanıcısının savaşın başında yaptığı paylaşım geldi.

Akıllara Emre Akkaya isimli bir X kullanıcısının savaşın başında yaptığı paylaşım geldi.

Planını ve diğer stratejik öngörülerini Ukraynalı yetkililerle paylaşmak için uğraşan Akkaya pek çok ilgili kurumu etiketlemişti.

Tabii X'te de tüm gün bu konuşuldu.

Tabii X'te de tüm gün bu konuşuldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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