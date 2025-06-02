Ukrayna'nın Dünyayı Şaşkına Çevirdiği Drone Operasyonu Akıllara O Paylaşımı Getirdi
Rusya Ukrayna Savaşı için barış anlaşmaları her seferinde suya düşerken Ukrayna tarafından beklenmedik bir hamle geldi. Ukrayna filmleri aratmayacak bir operasyonla drone saldırısında bulundu ve görece düşük bir maliyetle Rusya'ya ait pek çok stratejik hedefi vurdu. Tabii akıllara Emre Akkaya tarafından savaşın başında atılan taktik paylaşımı geldi.
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Geçtiğimiz gün Ukrayna FPV droneları ve ahşap mobil kabinleri gizlice Rusya'ya taşımıştı.
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Akıllara Emre Akkaya isimli bir X kullanıcısının savaşın başında yaptığı paylaşım geldi.
Tabii X'te de tüm gün bu konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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