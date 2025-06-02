Olur Olmaz Yerlerde Darlayan Kardeşlerini Paylaşarak Güldüren Kişiler
Günlük hayatta, iş veya eğitim hayatında sizi zorlayan sorunlar olabilir, işiniz başınızdan aşkın olabilir veya duygusal anlamda zor zamanlar da geçirebilirsiniz. Ancak kardeşiniz varsa bu dağ gibi dertleriniz birer mazeretten ibarettir. Çünkü odak noktası onlar olmalıdır. Bu konuda bir X kullanıcısı dert yandı. Kısa sürede pek çok kardeşin aynı olduğunu gördü.
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Paylaşım şöyle;
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Örnekler de böyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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