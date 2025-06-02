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Olur Olmaz Yerlerde Darlayan Kardeşlerini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Olur Olmaz Yerlerde Darlayan Kardeşlerini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.06.2025 - 12:04

Günlük hayatta, iş veya eğitim hayatında sizi zorlayan sorunlar olabilir, işiniz başınızdan aşkın olabilir veya duygusal anlamda zor zamanlar da geçirebilirsiniz. Ancak kardeşiniz varsa bu dağ gibi dertleriniz birer mazeretten ibarettir. Çünkü odak noktası onlar olmalıdır. Bu konuda bir X kullanıcısı dert yandı. Kısa sürede pek çok kardeşin aynı olduğunu gördü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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