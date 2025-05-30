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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.05.2025 - 17:18

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım yaza merhaba demeye hazırlandığımız bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Deneyenlerin paylaştıkları...

Deneyenlerin paylaştıkları...
twitter.com

Çılgınsın!

Çılgınsın!
twitter.com

(Temsili)

(Temsili)
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Zamanı gelmişti.

Zamanı gelmişti.
twitter.com

Gayet mantıklı...

Gayet mantıklı...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bakterileri topluyor hep...

Bakterileri topluyor hep...
twitter.com

Marjinal mercimek...

Marjinal mercimek...
twitter.com

Zamanla olacak...

Zamanla olacak...
twitter.com

Üzülecek bir şey bulduk yine!

Üzülecek bir şey bulduk yine!
twitter.com

Fasfakir pastası!

Fasfakir pastası!
twitter.com
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Biraz da sosyoloji...

Biraz da sosyoloji...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Kendisi bir ikona!

Kendisi bir ikona!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Protein tozu bile yok.

Protein tozu bile yok.
twitter.com

Gurme bir seçim...

Gurme bir seçim...
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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