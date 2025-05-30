Bir Twitter (X) Kullanıcısının Eski Cips Fiyatları Hakkındaki Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu
Sosyal medyada bazen bir gönderi her şeyi anlatır. Hele bir de bu gönderi, 2008 yılında cips fiyatlarına isyan eden bir tweet olursa... Orçun Flanör adlı bir kullanıcının 'cipsler birbuçuk lira olmuş' şeklindeki paylaşımı yıllar sonra yeniden keşfedildi. Gönderinin tarihine bakanlar gözlerine inanamadı. O dönem için bile sitemkar olan bu fiyat tepkisi, günümüz şartlarında ayrı bir anlam kazandı. Hal böyle olunca tweet, X kullanıcılarının dilinden düşmedi.
Gelin kimler ne demiş bakalım!
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Her şey @nucro adlı Twitter (X) kullanıcısının 2008 yılında attığı bu gönderisiyle başladı. O dönemde bile absürt gelen cips fiyatı, günümüzde kullanıcıların diline düştü.
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Gönderi eski olunca, eskiden verilen tepkiler de "biz ne yaşıyoruz?" dedirtti.
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Her sene bir şekilde hortlamayı başarıyor...
17 oldu artık
Alıntılar eski de olsa hala hislerimize tercüman olmaya devam ediyor.
O zamanlar buralar dutluktu 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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