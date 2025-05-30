Bir Twitter (X) Kullanıcısının Eski Cips Fiyatları Hakkındaki Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

Sosyal medyada bazen bir gönderi her şeyi anlatır. Hele bir de bu gönderi, 2008 yılında cips fiyatlarına isyan eden bir tweet olursa... Orçun Flanör adlı bir kullanıcının 'cipsler birbuçuk lira olmuş' şeklindeki paylaşımı yıllar sonra yeniden keşfedildi. Gönderinin tarihine bakanlar gözlerine inanamadı. O dönem için bile sitemkar olan bu fiyat tepkisi, günümüz şartlarında ayrı bir anlam kazandı. Hal böyle olunca tweet, X kullanıcılarının dilinden düşmedi.

Gelin kimler ne demiş bakalım!