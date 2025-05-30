Uçağa Alınmayan Kanguru Videosunu Gerçek Sanarak Kendini Facebook Teyzesi Gibi Hissedenler
Yapay zeka teknolojisi medya alanında son yıllarda o kadar büyük bir atılım yaptı ki dev firmaların milyar dolarlar yaktığı sektörde ortaya çıkan videolar herkesi olumlu manada şaşırtmaya başladı. Birkaç yıl önce gerçek olup olmadığı şıp diye anlaşılan AI videoları gerçek mi değil mi diye ayırt etmek oldukça zor. Bunun son örneği de elinde uçuş kartıyla uçağa alınmayı bekleyen kanguru videosu... Videoya inananlar, gerçek olduğu ihtimalini düşünenler bunun bir yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıkınca karmaşık duygular içine girdi.
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Meşhur video bu...
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Yapay zeka ürünü bu videonun kahramanına üzünlerler de vardı.
Tabii videonun AI olduğunun ortaya çıkması karmaşık duygulara soktu.
Kandırılanlarla empati kuruldu...
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İnanmak istemeyen de...
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Tabii bu kadar hızlı bir gelişme pek çoğumuzu korkutuyor...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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gerçek olsa kanguru sizce o kadar sakin bekler mi bunu da akıl eder insan herhalde doğal ortamından uzak bir yerde sakince bekleyeceğini sanmıyorum
aslanı eğitip ateş çemberinden atlatan insanoğlu kanguruyu da eğitir aslında.
aslında iki kadının konuşmasını dinlerseniz hiç bir dile ait değil. sadece garip sesler çıkarıyorlar, herşeyi yapabilen ai bunu niye yapmamış bilemedim.