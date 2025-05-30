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Uçağa Alınmayan Kanguru Videosunu Gerçek Sanarak Kendini Facebook Teyzesi Gibi Hissedenler

Uçağa Alınmayan Kanguru Videosunu Gerçek Sanarak Kendini Facebook Teyzesi Gibi Hissedenler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.05.2025 - 14:17

Yapay zeka teknolojisi medya alanında son yıllarda o kadar büyük bir atılım yaptı ki dev firmaların milyar dolarlar yaktığı sektörde ortaya çıkan videolar herkesi olumlu manada şaşırtmaya başladı. Birkaç yıl önce gerçek olup olmadığı şıp diye anlaşılan AI videoları gerçek mi değil mi diye ayırt etmek oldukça zor. Bunun son örneği de elinde uçuş kartıyla uçağa alınmayı bekleyen kanguru videosu... Videoya inananlar, gerçek olduğu ihtimalini düşünenler bunun bir yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıkınca karmaşık duygular içine girdi.

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Meşhur video bu...

Yapay zeka ürünü bu videonun kahramanına üzünlerler de vardı.

Yapay zeka ürünü bu videonun kahramanına üzünlerler de vardı.
twitter.com

Tabii videonun AI olduğunun ortaya çıkması karmaşık duygulara soktu.

Tabii videonun AI olduğunun ortaya çıkması karmaşık duygulara soktu.
twitter.com

Kandırılanlarla empati kuruldu...

Kandırılanlarla empati kuruldu...
twitter.com

Kendine yediremeyenler de var.

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İnanmak istemeyen de...

İnanmak istemeyen de...
twitter.com

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twitter.com

Tabii bu kadar hızlı bir gelişme pek çoğumuzu korkutuyor...

Tabii bu kadar hızlı bir gelişme pek çoğumuzu korkutuyor...
twitter.com

👇

👇
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Ern

gerçek olsa kanguru sizce o kadar sakin bekler mi bunu da akıl eder insan herhalde doğal ortamından uzak bir yerde sakince bekleyeceğini sanmıyorum

zyd

aslanı eğitip ateş çemberinden atlatan insanoğlu kanguruyu da eğitir aslında.

zyd

aslında iki kadının konuşmasını dinlerseniz hiç bir dile ait değil. sadece garip sesler çıkarıyorlar, herşeyi yapabilen ai bunu niye yapmamış bilemedim.