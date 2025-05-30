Uçağa Alınmayan Kanguru Videosunu Gerçek Sanarak Kendini Facebook Teyzesi Gibi Hissedenler

Yapay zeka teknolojisi medya alanında son yıllarda o kadar büyük bir atılım yaptı ki dev firmaların milyar dolarlar yaktığı sektörde ortaya çıkan videolar herkesi olumlu manada şaşırtmaya başladı. Birkaç yıl önce gerçek olup olmadığı şıp diye anlaşılan AI videoları gerçek mi değil mi diye ayırt etmek oldukça zor. Bunun son örneği de elinde uçuş kartıyla uçağa alınmayı bekleyen kanguru videosu... Videoya inananlar, gerçek olduğu ihtimalini düşünenler bunun bir yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıkınca karmaşık duygular içine girdi.