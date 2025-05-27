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Erkek Kardeş Teröründen Çekip Anlattıklarıyla Güldüren Ablalar

Erkek Kardeş Teröründen Çekip Anlattıklarıyla Güldüren Ablalar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.05.2025 - 15:11

Eğer bir ablaysanız kardeşlerinizle yaş farkı ne olursa olsun biraz da annesinizdir. O yüzden kız kardeş de erkek kardeş de abla için farklıdır. Ancak son zamanlarda ablalar erkek kardeşlerinin tuhaf hallerini paylaşıyor. Ardından başkaları 'bizimki daha tuhaf' diye çıtayı daha da üste çekiyor. İşte erkek kardeşlerinden muzdarip ablalar...

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Önce överek başlayalım.

Önce överek başlayalım.
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Bu durumdan mutlu olanlar da var.

Bu durumdan mutlu olanlar da var.
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Kardeşini kategorize eden de...

Kardeşini kategorize eden de...
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Biraz da erkek kardeş iştahına değinelim.

Biraz da erkek kardeş iştahına değinelim.
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Tatlı görünce dayanamıyorlar...

Tatlı görünce dayanamıyorlar...
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Tabii güç gösterisi yapmak gerekiyor...

Tabii güç gösterisi yapmak gerekiyor...
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Şakaları ofansif olabiliyor...

Şakaları ofansif olabiliyor...
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Kimi zaman triplere girebiliyor.

Kimi zaman triplere girebiliyor.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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