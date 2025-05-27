Erkek Kardeş Teröründen Çekip Anlattıklarıyla Güldüren Ablalar

Eğer bir ablaysanız kardeşlerinizle yaş farkı ne olursa olsun biraz da annesinizdir. O yüzden kız kardeş de erkek kardeş de abla için farklıdır. Ancak son zamanlarda ablalar erkek kardeşlerinin tuhaf hallerini paylaşıyor. Ardından başkaları 'bizimki daha tuhaf' diye çıtayı daha da üste çekiyor. İşte erkek kardeşlerinden muzdarip ablalar...