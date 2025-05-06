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Babalarının Tuhaflıklarını Twitterlara Meze Ederek Güldüren Evlatlar

Babalarının Tuhaflıklarını Twitterlara Meze Ederek Güldüren Evlatlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.05.2025 - 14:42 Son Güncelleme: 06.05.2025 - 14:47

Eski adı Twitter, yıllardır alışamadığımız ismi X'te aile üyelerinin yaşadıklarını, onlarla diyaloglarını anlatan kişiler her zaman ilgiyle takip edilmiştir. Çoğu zaman kendimizden ve ailemizden parçalar bulup 'aaa aynı bizimki' diye paylaştığımız tweetlerin çoğunda ise öne çıkan kişiler babalar ve onların tuhaflıkları. İşte yaptıkları veya söyledikleriyle asla tahmin edilemeyen babalar...

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Bazen bir sosyolog olabiliyorlar...

Bazen bir sosyolog olabiliyorlar...
twitter.com

Bazen de psikolog!

Bazen de psikolog!
twitter.com

Kimi zaman benzetmeleri akıllardan çıkmıyor.

Kimi zaman benzetmeleri akıllardan çıkmıyor.
twitter.com

Kimi zaman da abartıyorlar.

Kimi zaman da abartıyorlar.
twitter.com

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👇
twitter.com
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Tabii köy evleri de babaların kutsalı...

Tabii köy evleri de babaların kutsalı...
twitter.com

Bir şeyi sevdiğinizin imasını yapmanız yeterli.

Bir şeyi sevdiğinizin imasını yapmanız yeterli.
twitter.com

Bazen de unutkan...

Bazen de unutkan...
twitter.com

Sipariş verirken iki kez düşünün.

Sipariş verirken iki kez düşünün.
twitter.com

Kimileri fazla düşünceli olabiliyor.

Kimileri fazla düşünceli olabiliyor.
twitter.com
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Çok fazla düşünceli!

Çok fazla düşünceli!
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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