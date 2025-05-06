Babalarının Tuhaflıklarını Twitterlara Meze Ederek Güldüren Evlatlar
Eski adı Twitter, yıllardır alışamadığımız ismi X'te aile üyelerinin yaşadıklarını, onlarla diyaloglarını anlatan kişiler her zaman ilgiyle takip edilmiştir. Çoğu zaman kendimizden ve ailemizden parçalar bulup 'aaa aynı bizimki' diye paylaştığımız tweetlerin çoğunda ise öne çıkan kişiler babalar ve onların tuhaflıkları. İşte yaptıkları veya söyledikleriyle asla tahmin edilemeyen babalar...
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Bazen bir sosyolog olabiliyorlar...
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Bazen de psikolog!
Kimi zaman benzetmeleri akıllardan çıkmıyor.
Kimi zaman da abartıyorlar.
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Tabii köy evleri de babaların kutsalı...
Bir şeyi sevdiğinizin imasını yapmanız yeterli.
Bazen de unutkan...
Sipariş verirken iki kez düşünün.
Kimileri fazla düşünceli olabiliyor.
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Çok fazla düşünceli!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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