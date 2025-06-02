İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı Yine Patladı
İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül ve lav püskürttüğü belirtildi.
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.
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Patlama sonrası turistlerin kaçışmaları bu şekilde görüntülendi 👇
Patlama sonrası son durum 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Yanardağ patladiysa depremler yakındır...dikkat
şu insanlardaki rahatlıktan ben de istiyorum.
bnde
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