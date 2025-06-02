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İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı Yine Patladı

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı Yine Patladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2025 - 14:48 Son Güncelleme: 02.06.2025 - 14:58

İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül ve lav püskürttüğü belirtildi.

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Sabah erken saatlerde patlayan volkan, gökyüzüne kül ve duman bulutları püskürttü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamada, yerel saatle 04.14’te başlayan patlamaların kesintisiz ve yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Yetkililer, bölgedekilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Patlama sonrası turistlerin kaçışmaları bu şekilde görüntülendi 👇

Patlama sonrası son durum 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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mubeyyentorun17512544

Yanardağ patladiysa depremler yakındır...dikkat

Schwarz Weiss

şu insanlardaki rahatlıktan ben de istiyorum.

bu.se

bnde

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