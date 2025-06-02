Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Haftaya güzel bir başlangıç yapmak isteyenler burada mı? Merak etmeyin, birazdan göreceğiniz paylaşımlar ağzınızın tadını yerine getirecek. Nasıl mı? Elbette bir hafta boyunca yemeklerle ilgili paylaşım yapan kişiler sayesinde!

Geçtiğimiz hafta yemeklerle ilgili oldukça komik paylaşımlar vardı. Kimi yaptığı yemekle kimi yaptığı benzetmeyle güldürmeyi başardı.

Hazırsanız, işte haftanın en komik yemekli tweetleri 🚀