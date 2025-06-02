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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 18:04

Haftaya güzel bir başlangıç yapmak isteyenler burada mı? Merak etmeyin, birazdan göreceğiniz paylaşımlar ağzınızın tadını yerine getirecek. Nasıl mı? Elbette bir hafta boyunca yemeklerle ilgili paylaşım yapan kişiler sayesinde!

Geçtiğimiz hafta yemeklerle ilgili oldukça komik paylaşımlar vardı. Kimi yaptığı yemekle kimi yaptığı benzetmeyle güldürmeyi başardı.

Hazırsanız, işte haftanın en komik yemekli tweetleri 🚀

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Aa aynısı.

Aa aynısı.
twitter.com

Bizdir;

Bizdir;
twitter.com

Gece kırıntısı

Gece kırıntısı
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Özür dileriz :(

Özür dileriz :(
twitter.com

Ice latte ne kadar mı önemli?

Ice latte ne kadar mı önemli?
twitter.com

Şöyle uzun uzun keyif yapacaksın.

Şöyle uzun uzun keyif yapacaksın.
twitter.com

İşte yaz diye buna derim.

İşte yaz diye buna derim.
twitter.com

Yes chef!

Yes chef!
twitter.com

Sanırım hepimiz ne demek istediğini anladık.

Sanırım hepimiz ne demek istediğini anladık.
twitter.com

Çizmeli Kedi değil miydi o?

Çizmeli Kedi değil miydi o?
twitter.com

Adını Feriha Koydum'da yapılabilecek o pasta.

Adını Feriha Koydum'da yapılabilecek o pasta.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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