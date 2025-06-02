Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftaya güzel bir başlangıç yapmak isteyenler burada mı? Merak etmeyin, birazdan göreceğiniz paylaşımlar ağzınızın tadını yerine getirecek. Nasıl mı? Elbette bir hafta boyunca yemeklerle ilgili paylaşım yapan kişiler sayesinde!
Geçtiğimiz hafta yemeklerle ilgili oldukça komik paylaşımlar vardı. Kimi yaptığı yemekle kimi yaptığı benzetmeyle güldürmeyi başardı.
Hazırsanız, işte haftanın en komik yemekli tweetleri 🚀
Başlıyoruz!
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Aa aynısı.
Bizdir;
Gece kırıntısı
👇🏻
Özür dileriz :(
Ice latte ne kadar mı önemli?
Şöyle uzun uzun keyif yapacaksın.
İşte yaz diye buna derim.
Yes chef!
Sanırım hepimiz ne demek istediğini anladık.
Çizmeli Kedi değil miydi o?
Adını Feriha Koydum'da yapılabilecek o pasta.
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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