Kurban Bayramını Goygoyla Karşılayan Sosyal Medya Kullanıcılarının Güldüren Paylaşımları

Yardımlaşma ve dayanışmanın, paylaşım ve bereketin bayramı Kurban heyecanı tüm yurdu sardı. 6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, her zaman olduğu gibi bu yıl da sosyal medya goygoyları ile renklendi. Bayram namazından baklavaya, kaçan kurbanlıktan bayramlaşmalara her şey mizah malzemesi oldu.

Gelin, bayramla ilgili mizahi paylaşımlara bakalım!