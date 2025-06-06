Kurban Bayramını Goygoyla Karşılayan Sosyal Medya Kullanıcılarının Güldüren Paylaşımları
Yardımlaşma ve dayanışmanın, paylaşım ve bereketin bayramı Kurban heyecanı tüm yurdu sardı. 6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, her zaman olduğu gibi bu yıl da sosyal medya goygoyları ile renklendi. Bayram namazından baklavaya, kaçan kurbanlıktan bayramlaşmalara her şey mizah malzemesi oldu.
Gelin, bayramla ilgili mizahi paylaşımlara bakalım!
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Bu yıl da olmadı be... 👇
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Kurban Bayramınız mübarek olsun! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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