Kurban Bayramı'nda Ete Dokunmamak İçin Bulduğu Çözümle Timeline'ı İkiye Bölen 'Aşko'

Kurban Bayramı geldi, evleri zor da olsa et kokusu sardı. Vatandaşlar, bu sene de kurban ibadetlerini yerine getirdi. Sosyal medyada ise kavurma paylaşımları eksik olmadı. Tabii bu kavurmaların arkasında, o eti doğrayanların büyük emeği var. Mesela ete dokunmaktan hoşlanmadığı halde bir çözüm bulup eti doğrayanlar!

Bir X kullanıcısı, ete dokunmayı sevmediği için bulduğu çözümü paylaşınca sosyal medya resmen ikiye bölündü.