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Kurban Bayramı'nda Ete Dokunmamak İçin Bulduğu Çözümle Timeline'ı İkiye Bölen 'Aşko'

Kurban Bayramı'nda Ete Dokunmamak İçin Bulduğu Çözümle Timeline'ı İkiye Bölen 'Aşko'

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 14:56

Kurban Bayramı geldi, evleri zor da olsa et kokusu sardı. Vatandaşlar, bu sene de kurban ibadetlerini yerine getirdi. Sosyal medyada ise kavurma paylaşımları eksik olmadı. Tabii bu kavurmaların arkasında, o eti doğrayanların büyük emeği var. Mesela ete dokunmaktan hoşlanmadığı halde bir çözüm bulup eti doğrayanlar!

Bir X kullanıcısı, ete dokunmayı sevmediği için bulduğu çözümü paylaşınca sosyal medya resmen ikiye bölündü.

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Kurban eti eve gelir gelmez bıçakları eline alanlar burada mı?

Kurban eti eve gelir gelmez bıçakları eline alanlar burada mı?

Buradaysanız, sizler çıkabilirsiniz. Bu içeriğimiz etle pek arası olmayanlarla. Şaka şaka! Burada size de yer var.

Bayramın gelmesiyle kimileri et doğrama anılarını anlatmaya kimileri de doğrayamama anılarını anlatmaya başladı. Evet, tahmin edeceğiniz üzere birçok kişi ete dokunmaktan pek de haz etmiyor.

Bir X kullanıcısı da kurban etlerini doğramak için bulduğu yöntemi paylaştı;

Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan bu paylaşıma yorumlar da eksik olmadı.

Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan bu paylaşıma yorumlar da eksik olmadı.
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Kimi şımarık buldu;

Kimi şımarık buldu;
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Kimi de "elimi sürmem" dedi!

Kimi de "elimi sürmem" dedi!
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Farklı bir bakış açısı getirenler de var tabii.

Farklı bir bakış açısı getirenler de var tabii.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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