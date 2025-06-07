Kurban Bayramı'nda Ete Dokunmamak İçin Bulduğu Çözümle Timeline'ı İkiye Bölen 'Aşko'
Kurban Bayramı geldi, evleri zor da olsa et kokusu sardı. Vatandaşlar, bu sene de kurban ibadetlerini yerine getirdi. Sosyal medyada ise kavurma paylaşımları eksik olmadı. Tabii bu kavurmaların arkasında, o eti doğrayanların büyük emeği var. Mesela ete dokunmaktan hoşlanmadığı halde bir çözüm bulup eti doğrayanlar!
Bir X kullanıcısı, ete dokunmayı sevmediği için bulduğu çözümü paylaşınca sosyal medya resmen ikiye bölündü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurban eti eve gelir gelmez bıçakları eline alanlar burada mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan bu paylaşıma yorumlar da eksik olmadı.
Kimi şımarık buldu;
Kimi de "elimi sürmem" dedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farklı bir bakış açısı getirenler de var tabii.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın