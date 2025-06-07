Norveç Planı Yapanlar Dikkat: Bazı Bölgelerde Turist Vergisi Uygulanacak
Norveç’e tatil planı yapanlar dikkat! Ülkenin turizmden etkilenen bölgelerinde ‘turist vergisi’ uygulanacak. Milletvekillerinin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda belediyeler yüzde 3 oranında vergi uygulayacak.
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Norveç’te turistlerin gözde bölgelerinde vergi uygulanacak.
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Turist vergisi nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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kim ziker Norveçi..
Ülkelerini seviyorlar, vatandaşlarına değer veriyorlar ve yüzde üçlük vergiden dolayı gelmekten cayacak turist varsa da umurlarında değil. Konudan bağımsız o... Devamını Gör
Turistik her ülkede gelen turistler ayakbastı parası öderken bizim ülkemiz yurt dışına giden vatandaşından vergi alır yurt dışı çıkış harcı adı altında.