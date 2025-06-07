Norveç Planı Yapanlar Dikkat: Bazı Bölgelerde Turist Vergisi Uygulanacak

Norveç'te milletvekilleri, turizmin yoğun etkisi altındaki bölgelerde belediyelerin konaklamalara yüzde 3 oranında vergi uygulamasına imkan tanıyan yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Bu yasa, belediyelere vergiyi uygulayıp uygulamama konusunda karar serbestliği tanıyor. Toplanan gelirler, hem yerel halkın hem de turistlerin faydalanabileceği turizm altyapı projelerinin geliştirilmesinde kullanılacak. Ancak belediyelerin bu fonlardan yararlanabilmesi için altyapı eksikliklerini belgelemeleri ve projelerini hükümet onayına sunmaları gerekecek.

Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetin Avrupa’daki benzer uygulamalarla uyumlu bir turizm vergisi hayata geçirmesi konusunda “tarihi bir uzlaşma” sağladığını duyurdu.