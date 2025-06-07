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Norveç Planı Yapanlar Dikkat: Bazı Bölgelerde Turist Vergisi Uygulanacak

Norveç Planı Yapanlar Dikkat: Bazı Bölgelerde Turist Vergisi Uygulanacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 16:38

Norveç’e tatil planı yapanlar dikkat! Ülkenin turizmden etkilenen bölgelerinde ‘turist vergisi’ uygulanacak. Milletvekillerinin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda belediyeler yüzde 3 oranında vergi uygulayacak.

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Norveç’te turistlerin gözde bölgelerinde vergi uygulanacak.

Norveç’te turistlerin gözde bölgelerinde vergi uygulanacak.

Norveç'te milletvekilleri, turizmin yoğun etkisi altındaki bölgelerde belediyelerin konaklamalara yüzde 3 oranında vergi uygulamasına imkan tanıyan yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Bu yasa, belediyelere vergiyi uygulayıp uygulamama konusunda karar serbestliği tanıyor. Toplanan gelirler, hem yerel halkın hem de turistlerin faydalanabileceği turizm altyapı projelerinin geliştirilmesinde kullanılacak. Ancak belediyelerin bu fonlardan yararlanabilmesi için altyapı eksikliklerini belgelemeleri ve projelerini hükümet onayına sunmaları gerekecek.

Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetin Avrupa’daki benzer uygulamalarla uyumlu bir turizm vergisi hayata geçirmesi konusunda “tarihi bir uzlaşma” sağladığını duyurdu.

Turist vergisi nedir?

Turist vergisi nedir?

Turist vergisi bir ülkeye ya da bölgeye gelen turistlerden alınan ek bir vergi olarak tanımlanıyor. Genellikle gecelik konaklama üzerinden ya da belirli hizmetler aracılığıyla tahsil ediliyor. Amaç turizm faaliyetlerinin yerel altyapı üzerindeki yükünü dengelemek ve bu gelirle kamu hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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h b

kim ziker Norveçi..

SeuS

Ülkelerini seviyorlar, vatandaşlarına değer veriyorlar ve yüzde üçlük vergiden dolayı gelmekten cayacak turist varsa da umurlarında değil. Konudan bağımsız o... Devamını Gör

houseof

Turistik her ülkede gelen turistler ayakbastı parası öderken bizim ülkemiz yurt dışına giden vatandaşından vergi alır yurt dışı çıkış harcı adı altında.