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Mars’ta Şarkıların Nasıl Duyulduğunu Dinleten İçerik Üreticileri Özgünlükleriyle Beğenileri Topladı!

Mars’ta Şarkıların Nasıl Duyulduğunu Dinleten İçerik Üreticileri Özgünlükleriyle Beğenileri Topladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 15:39

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Galactic Gazete adlı Instagram sayfası, Mars’a dair paylaşımlarıyla dikkat çekti. Son günlerin popüler şarkısı Manifest - Arıyo parçasının Mars’ta nasıl duyulacağını paylaşmışlardı. Yaratıcı ve bilgilendirici içeriklere hasret kalmışken ilaç gibi geldi. Bakalım nasıl duyuluyormuş? Gelin birlikte dinleyelim!

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İşte detaylar 👇

Aslında birçok remix parçadan aşina olduğumuz bir sesti.

Aslında birçok remix parçadan aşina olduğumuz bir sesti.

Ortamlarda satılacak bilgilere bir yenisi daha eklendi! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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