Mars’ta Şarkıların Nasıl Duyulduğunu Dinleten İçerik Üreticileri Özgünlükleriyle Beğenileri Topladı!

Galactic Gazete adlı Instagram sayfası, Mars’a dair paylaşımlarıyla dikkat çekti. Son günlerin popüler şarkısı Manifest - Arıyo parçasının Mars’ta nasıl duyulacağını paylaşmışlardı. Yaratıcı ve bilgilendirici içeriklere hasret kalmışken ilaç gibi geldi. Bakalım nasıl duyuluyormuş? Gelin birlikte dinleyelim!
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Aslında birçok remix parçadan aşina olduğumuz bir sesti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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