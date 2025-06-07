Bolu’da Alt Geçide Devrilmiş Şekilde Bırakılan Atatürk Portresini Gören Vatandaşların Tepkisi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Bir Vatandaş Fıstıklı Baklavanın İçinden Çıkan Bezelyeleri Göstererek İsyan Etti

İmamoğlu Protestolarında Pikaçu Kostümü Giyen Genç, Bayramda Büyüklerini de Pikaçu Olarak Ziyaret Etti

Hindistan’ın Sokak Dişçileri Yeniden Dillere Düştü: Doktor Olduklarına Bin Şahit Gerek

Antalya'da Bir Ukraynalı ile Bir Kazakistanlı Arasında Yaşanan Tartışmayı Bir Başka Turist Kaydetti

Sivas'ta Bir Vatandaş Kene Sayısının Giderek Artmasına İsyan Etti: "Keklik Avı Yasaklansın"

Babalar ve Tatlı Krizleri: Bir İçerik Üreticisi Babasının Evde Tatlı Olduğunu Duyunca Verdiği Tepkiyi Paylaştı