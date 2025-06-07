Bolu’da Alt Geçide Devrilmiş Şekilde Bırakılan Atatürk Portresini Gören Vatandaşların Tepkisi

Selim Özduman adlı içerik üreticisi Bolu merkezde bir alt geçide yan yatmış şekilde Atatürk portresi yerleştirdi ve gizli kamerayla vatandaşların ne yapacağını kayda aldı. Portreyi gören herkes dik duracak şekilde düzeltmişti. Hassas davranışları sosyal medyada alkışları topladı. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Atatürk portresiyle yapılan sosyal deneylerle sıkça karşılaşıyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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