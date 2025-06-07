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Babalar ve Tatlı Krizleri: Bir İçerik Üreticisi Babasının Evde Tatlı Olduğunu Duyunca Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Babalar ve Tatlı Krizleri: Bir İçerik Üreticisi Babasının Evde Tatlı Olduğunu Duyunca Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 11:41

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Babaların belli bir yaştan sonra tatlıya olan düşkünlükleri bambaşka bir seviyeye geliyor. Evde tatlı olmayınca yaşadıkları hüsranı, siniri yaşayanlar bilir. @mellysnour adlı Instagram hesabından içerikler üreten Melis adlı kadın da babasıyla yaptıkları tatlı sohbetini paylaşmasıyla milyon izlenmeyi aştı. Adamın evde tatlı olmadığını duyunca tüm modu düşmüştü. Ardından ise şaka yaptıklarını öğrendi ve başladı sevinç şarkıları söylemeye. Gelin o anlara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Hepsi mi aynı olur?

Hepsi mi aynı olur?

Kimi evlerde her akşam farklı çeşidi hazırlanıyor. Artık bu bir alışkanlık haline geldi. Tabii yine de şekere tansiyona dikkat etmekte fayda var diyoruz. 

Sizde durumlar nasıl? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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