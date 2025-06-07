Babalar ve Tatlı Krizleri: Bir İçerik Üreticisi Babasının Evde Tatlı Olduğunu Duyunca Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Babaların belli bir yaştan sonra tatlıya olan düşkünlükleri bambaşka bir seviyeye geliyor. Evde tatlı olmayınca yaşadıkları hüsranı, siniri yaşayanlar bilir. @mellysnour adlı Instagram hesabından içerikler üreten Melis adlı kadın da babasıyla yaptıkları tatlı sohbetini paylaşmasıyla milyon izlenmeyi aştı. Adamın evde tatlı olmadığını duyunca tüm modu düşmüştü. Ardından ise şaka yaptıklarını öğrendi ve başladı sevinç şarkıları söylemeye. Gelin o anlara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Hepsi mi aynı olur?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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