Yeni Radar Uygulamasını Yaya Olarak Parodileştiren İçerik Üreticisi “Ülkenin Geldiği Son Durum” Dedirtti

@berkecanadymn adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç, yeni radar uygulamalarını tiye aldı. Yeni radar uygulamalarının başlamasıyla birlikte birkaç gün önce sosyal medya adeta çalkalanmıştı. Herkes tepkilerini dile getiriyor, isyan ediyordu. İçerik üreticisi de bir yaya olarak parodi çekti. Oluşturduğu senaryoda koşmak bile ceza getiriyordu. Gelin o anları izleyelim!