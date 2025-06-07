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Yeni Radar Uygulamasını Yaya Olarak Parodileştiren İçerik Üreticisi “Ülkenin Geldiği Son Durum” Dedirtti

Yeni Radar Uygulamasını Yaya Olarak Parodileştiren İçerik Üreticisi “Ülkenin Geldiği Son Durum” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 09:48

İçerik Devam Ediyor

@berkecanadymn adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç, yeni radar uygulamalarını tiye aldı. Yeni radar uygulamalarının başlamasıyla birlikte birkaç gün önce sosyal medya adeta çalkalanmıştı. Herkes tepkilerini dile getiriyor, isyan ediyordu. İçerik üreticisi de bir yaya olarak parodi çekti. Oluşturduğu senaryoda koşmak bile ceza getiriyordu. Gelin o anları izleyelim!

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İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu.

İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu.

“Yakında bu da olur” şeklinde yorumlar geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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