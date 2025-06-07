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Siparişleri Teslim Almaya Giden Kurye “Caciki” Başlığına Sitem Etti, Dükkan Sahibi Yunanları Duyunca Şoke Oldu

Siparişleri Teslim Almaya Giden Kurye “Caciki” Başlığına Sitem Etti, Dükkan Sahibi Yunanları Duyunca Şoke Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 09:00

İçerik Devam Ediyor

@canrides2 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kurye, internet üzerinden verilen siparişi teslim almaya ilgili dükkana gitmişti. Ancak dikkatini çeken bir durum vardı. Menüde cacık değil, caciki yazıyordu. Hal böyle olunca işletme sahibine söylemeden de edemedi. İşletme sahibi Yunanların olduğunu duyunca yaşadığı şokla güldürdü. Gelin o anlara geçelim!

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İşte o anlar 👇

İşletmeci kadının tek derdi ilgi çekebilmek ve satış yapabilmekti.

İşletmeci kadının tek derdi ilgi çekebilmek ve satış yapabilmekti.

Yunanistan’ı duymak ona hayatının şokunu yaşatmıştı. Zaten yemek isimlerimizle o kadar benziyoruz ki, onların yalnızca “i” harfi eklemesi yeterli oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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