Siparişleri Teslim Almaya Giden Kurye “Caciki” Başlığına Sitem Etti, Dükkan Sahibi Yunanları Duyunca Şoke Oldu

@canrides2 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kurye, internet üzerinden verilen siparişi teslim almaya ilgili dükkana gitmişti. Ancak dikkatini çeken bir durum vardı. Menüde cacık değil, caciki yazıyordu. Hal böyle olunca işletme sahibine söylemeden de edemedi. İşletme sahibi Yunanların olduğunu duyunca yaşadığı şokla güldürdü. Gelin o anlara geçelim!