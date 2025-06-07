Siparişleri Teslim Almaya Giden Kurye “Caciki” Başlığına Sitem Etti, Dükkan Sahibi Yunanları Duyunca Şoke Oldu

@canrides2 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kurye, internet üzerinden verilen siparişi teslim almaya ilgili dükkana gitmişti. Ancak dikkatini çeken bir durum vardı. Menüde cacık değil, caciki yazıyordu. Hal böyle olunca işletme sahibine söylemeden de edemedi. İşletme sahibi Yunanların olduğunu duyunca yaşadığı şokla güldürdü. Gelin o anlara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşletmeci kadının tek derdi ilgi çekebilmek ve satış yapabilmekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın