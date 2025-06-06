Bir Kadın Türkiye ile Rusya’daki Taksileri Kıyasladı: “Yeni Arabalar, Sigara Yok, Küfür Yok”

Türkiye’de taksi kullanan bir Rus, ülkesindeki taksilerle kıyasladığı anlar paylaştı. Rusya’nın taksilerinin daha konforlu olduğunu dile getirmek istemişti. Türkiye’de sigara içen şoförlere rastlayan kadın, Rusya’da olmamasına da dikkat çekmişti. Aynı zamanda araçların daha yeni olmasına da değinmişti. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle sarj aleti olması oldukça iyi bir artıydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Her alanda,her sektörde,her yerde ve her şeyde kalitesizlik bizim ülkemizde.Şaşırtmadı
rusya değil moskova demek istemiş. çünkü rusya moskovadan ibaret, moskovadan çıktığın anda rusya varoş bir köyden ibaret.
Çoğu yerde yok ki, Moskova tamam da Maykop gibi köy yerlerinde bu saydıkları nanay🥲