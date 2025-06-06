Bir Kadın Türkiye ile Rusya’daki Taksileri Kıyasladı: “Yeni Arabalar, Sigara Yok, Küfür Yok”

Türkiye’de taksi kullanan bir Rus, ülkesindeki taksilerle kıyasladığı anlar paylaştı. Rusya’nın taksilerinin daha konforlu olduğunu dile getirmek istemişti. Türkiye’de sigara içen şoförlere rastlayan kadın, Rusya’da olmamasına da dikkat çekmişti. Aynı zamanda araçların daha yeni olmasına da değinmişti. Gelin detaylara geçelim!