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Bir Kadın Türkiye ile Rusya’daki Taksileri Kıyasladı: “Yeni Arabalar, Sigara Yok, Küfür Yok”

Bir Kadın Türkiye ile Rusya’daki Taksileri Kıyasladı: “Yeni Arabalar, Sigara Yok, Küfür Yok”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 15:20

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Türkiye’de taksi kullanan bir Rus, ülkesindeki taksilerle kıyasladığı anlar paylaştı. Rusya’nın taksilerinin daha konforlu olduğunu dile getirmek istemişti. Türkiye’de sigara içen şoförlere rastlayan kadın, Rusya’da olmamasına da dikkat çekmişti. Aynı zamanda araçların daha yeni olmasına da değinmişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Özellikle sarj aleti olması oldukça iyi bir artıydı.

Özellikle sarj aleti olması oldukça iyi bir artıydı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Taksi hizmetinden memnun musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Cubo Caban

Her alanda,her sektörde,her yerde ve her şeyde kalitesizlik bizim ülkemizde.Şaşırtmadı

zyd

rusya değil moskova demek istemiş. çünkü rusya moskovadan ibaret, moskovadan çıktığın anda rusya varoş bir köyden ibaret.

Virgo

Çoğu yerde yok ki, Moskova tamam da Maykop gibi köy yerlerinde bu saydıkları nanay🥲