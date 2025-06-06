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İmamoğlu Protestolarında Pikaçu Kostümü Giyen Genç, Bayramda Büyüklerini de Pikaçu Olarak Ziyaret Etti

İmamoğlu Protestolarında Pikaçu Kostümü Giyen Genç, Bayramda Büyüklerini de Pikaçu Olarak Ziyaret Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 15:37

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan protestolarda Pikaçu kostümü giyen bir genç dünya genelinde gündem olmuştu. Hasan Taşkan adlı genç şimdilerde hala popüler ve içerikler üretmeye başladı. Bayram için babaannesini ziyarete giden genç kendiyle özdeşleşen Pikaçu kostümünü de giydi.

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İşte o anlar 👇

Genç o anları sosyal medyada paylaşmasıyla viral oldu.

Genç o anları sosyal medyada paylaşmasıyla viral oldu.

İmamoğlu sürecinde adeta bir ikon haline gelmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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