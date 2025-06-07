Bir Vatandaş Fıstıklı Baklavanın İçinden Çıkan Bezelyeleri Göstererek İsyan Etti

Bir vatandaş, eve hediye gelen fıstıklı baklavayı yerken dikkatini çeken bezelyeleri paylaştı. İzleyicilere farkındalık olması için video çektiğini söyleyen vatandaş duruma sitemini de dile getirdi. Bezelyeleri tek tek baklavanın içinden ayırarak kayda aldı. “Ne ara biz bu durumlara geldik” sözlerini de ekledi. Gelin o anlara geçelim.
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Video sosyal medyada kısa sürede birkaç farklı hesaptan paylaşılarak viral oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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