Bir Vatandaş Fıstıklı Baklavanın İçinden Çıkan Bezelyeleri Göstererek İsyan Etti

Bir vatandaş, eve hediye gelen fıstıklı baklavayı yerken dikkatini çeken bezelyeleri paylaştı. İzleyicilere farkındalık olması için video çektiğini söyleyen vatandaş duruma sitemini de dile getirdi. Bezelyeleri tek tek baklavanın içinden ayırarak kayda aldı. “Ne ara biz bu durumlara geldik” sözlerini de ekledi. Gelin o anlara geçelim.