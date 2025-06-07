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Bir Vatandaş Fıstıklı Baklavanın İçinden Çıkan Bezelyeleri Göstererek İsyan Etti

Bir Vatandaş Fıstıklı Baklavanın İçinden Çıkan Bezelyeleri Göstererek İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 10:44

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Bir vatandaş, eve hediye gelen fıstıklı baklavayı yerken dikkatini çeken bezelyeleri paylaştı. İzleyicilere farkındalık olması için video çektiğini söyleyen vatandaş duruma sitemini de dile getirdi. Bezelyeleri tek tek baklavanın içinden ayırarak kayda aldı. “Ne ara biz bu durumlara geldik” sözlerini de ekledi. Gelin o anlara geçelim.

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Video sosyal medyada kısa sürede birkaç farklı hesaptan paylaşılarak viral oldu.

Video sosyal medyada kısa sürede birkaç farklı hesaptan paylaşılarak viral oldu.

Kimi vatandaşlar gelinen son durum için vatandaşın sitemine destek verirken, kimileriyse fiyatıyla alakalı olabileceğini dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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