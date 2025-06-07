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Evde Daha İyisini Yaptı: “Kızgınlığa Girmiş Yeni Nesil Rapçi” Şarkısıyla Bir Genç Viral Oldu

Evde Daha İyisini Yaptı: “Kızgınlığa Girmiş Yeni Nesil Rapçi” Şarkısıyla Bir Genç Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 12:25

İçerik Devam Ediyor

@furk_ip adlı Instagram hesabından içerikler üreten Furkan İpek adlı genç, “Kızgınlığa girmiş yeni nesil rapçi” paylaşımıyla viral oldu. Yeni nesil rap şarkılarına sizler de hakimsinizdir. Açıp dinlemeseniz bile bir yerde karşımıza çıkıyorlar. Aslında milyonlarca dinlenme almayı başarıyorlar ancak sözlere gelince ağır eleştirilerin de odağı oluyorlar. İçerik üreticisi de bu durumu tiye alarak evde rap şarkı yapmanın ne kadar basit olduğunu göstermek istemişti. 

O anlara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Güzel kadınlar, alkol isimleri, markalar ve küfürler…

Güzel kadınlar, alkol isimleri, markalar ve küfürler…

Bu şarkıların özeti diyebiliriz. Melodi insanı bi’ sarsa da mantıklı düşününce “Ben ne dinliyorum” farkındalığa da geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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