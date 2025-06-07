Evde Daha İyisini Yaptı: “Kızgınlığa Girmiş Yeni Nesil Rapçi” Şarkısıyla Bir Genç Viral Oldu

@furk_ip adlı Instagram hesabından içerikler üreten Furkan İpek adlı genç, “Kızgınlığa girmiş yeni nesil rapçi” paylaşımıyla viral oldu. Yeni nesil rap şarkılarına sizler de hakimsinizdir. Açıp dinlemeseniz bile bir yerde karşımıza çıkıyorlar. Aslında milyonlarca dinlenme almayı başarıyorlar ancak sözlere gelince ağır eleştirilerin de odağı oluyorlar. İçerik üreticisi de bu durumu tiye alarak evde rap şarkı yapmanın ne kadar basit olduğunu göstermek istemişti.

O anlara geçelim!