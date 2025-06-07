Evde Daha İyisini Yaptı: “Kızgınlığa Girmiş Yeni Nesil Rapçi” Şarkısıyla Bir Genç Viral Oldu

@furk_ip adlı Instagram hesabından içerikler üreten Furkan İpek adlı genç, “Kızgınlığa girmiş yeni nesil rapçi” paylaşımıyla viral oldu. Yeni nesil rap şarkılarına sizler de hakimsinizdir. Açıp dinlemeseniz bile bir yerde karşımıza çıkıyorlar. Aslında milyonlarca dinlenme almayı başarıyorlar ancak sözlere gelince ağır eleştirilerin de odağı oluyorlar. İçerik üreticisi de bu durumu tiye alarak evde rap şarkı yapmanın ne kadar basit olduğunu göstermek istemişti.
O anlara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel kadınlar, alkol isimleri, markalar ve küfürler…
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın