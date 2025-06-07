Türkiye Seyahatlerinde Taksiciler Tarafından Dolandırılan Turistler Uyarı Paylaşımlarıyla Gündem Oldu

Ancak ilk kez gelenler ne yazık ki olumsuz tecrübeler deneyimliyor. İzleyiciler de video karşısında yorumlarda buluştu ve ülkemiz için bu kötü izlenime son verilmesi gerektiğini dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!