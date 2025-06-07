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Türkiye Seyahatlerinde Taksiciler Tarafından Dolandırılan Turistler Uyarı Paylaşımlarıyla Gündem Oldu

Türkiye Seyahatlerinde Taksiciler Tarafından Dolandırılan Turistler Uyarı Paylaşımlarıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 14:25

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Söz konusu taksi olunca turistlerin isyan paylaşımları sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Genellemek doğru olmaz ancak birçok turist taksiye bindiklerinde fazla fiyatlandırmalarla karşılaştığını dile getiriyor. Şimdiyse sosyal medyada turistlerin derleme videosu “kamu spotu” notuyla paylaşıldı. Hepsi dolandırıcılık konusunda sitem etmişti.

Gelin o anlara geçelim!

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Türkiye’ye daha önce gelen turistler taksi konusunda sıkıntı yaşamayabiliyor.

Türkiye’ye daha önce gelen turistler taksi konusunda sıkıntı yaşamayabiliyor.

Ancak ilk kez gelenler ne yazık ki olumsuz tecrübeler deneyimliyor. İzleyiciler de video karşısında yorumlarda buluştu ve ülkemiz için bu kötü izlenime son verilmesi gerektiğini dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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