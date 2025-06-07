Türkiye Seyahatlerinde Taksiciler Tarafından Dolandırılan Turistler Uyarı Paylaşımlarıyla Gündem Oldu

Söz konusu taksi olunca turistlerin isyan paylaşımları sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Genellemek doğru olmaz ancak birçok turist taksiye bindiklerinde fazla fiyatlandırmalarla karşılaştığını dile getiriyor. Şimdiyse sosyal medyada turistlerin derleme videosu “kamu spotu” notuyla paylaşıldı. Hepsi dolandırıcılık konusunda sitem etmişti.
Gelin o anlara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’ye daha önce gelen turistler taksi konusunda sıkıntı yaşamayabiliyor.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın