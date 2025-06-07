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“Mükemmel Bir Atlayış” Cümlesiyle Tanıdığımız Yarışma Sunucusu Yıllar Sonra Gerçekleri Güney Afrika’da Anlattı

“Mükemmel Bir Atlayış” Cümlesiyle Tanıdığımız Yarışma Sunucusu Yıllar Sonra Gerçekleri Güney Afrika’da Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 13:55

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Yıllar önce Diyarbakır’da çekildiği söylenen yüksekten atlama yarışması epey meşhur olmuştu hatırlarsanız. Özellikle de sunucunun “Mükemmel bir atlayış” dediği anların etkisi olmuştu. Yıllar boyu “mükemmel bir atlayış” cümlesini sohbetlerde yerini aldı. Gezgin Mesut Çakar da yarışmanın sunucusu Baran Bey ile Güney Afrika’da karşılaştı ve röportajıyla gerçekleri ortaya çıkardı. Meğer yarışma Diyarbakır’da değil, Cape Town’da çekilmiş. Gelin detaylar geçelim!

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İşte o anlar 👇

Nasıl inandık ama Diyarbakır’da olduğuna…

Nasıl inandık ama Diyarbakır’da olduğuna…

Mesut Çakar’ın videosu sayesinde bizler de zamanda kısa bir yolculuk yapmış olduk. Peki ya sizler videoyu hatırlıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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