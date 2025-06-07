“Mükemmel Bir Atlayış” Cümlesiyle Tanıdığımız Yarışma Sunucusu Yıllar Sonra Gerçekleri Güney Afrika’da Anlattı

Yıllar önce Diyarbakır’da çekildiği söylenen yüksekten atlama yarışması epey meşhur olmuştu hatırlarsanız. Özellikle de sunucunun “Mükemmel bir atlayış” dediği anların etkisi olmuştu. Yıllar boyu “mükemmel bir atlayış” cümlesini sohbetlerde yerini aldı. Gezgin Mesut Çakar da yarışmanın sunucusu Baran Bey ile Güney Afrika’da karşılaştı ve röportajıyla gerçekleri ortaya çıkardı. Meğer yarışma Diyarbakır’da değil, Cape Town’da çekilmiş. Gelin detaylar geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Nasıl inandık ama Diyarbakır’da olduğuna…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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