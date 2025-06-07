Yunanistan'daki Deprem Çanakkale ve Edirne'den Şiddetli Hissedildi
Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde deprem gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2; Kandilli Rasathanesi ise 5.4 olarak açıkladı. Gökçeada'ya 130 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem Çanakkale ve Edirne'de şiddetli hissedildi. Sosyal medyada kullanıcılar korku yaşadıklarını aktardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depreme dair bir paylaşım yaptı:
Depremi hissedenler sosyal medyada paylaşımlar gerçekleştirdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın