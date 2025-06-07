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Yunanistan'daki Deprem Çanakkale ve Edirne'den Şiddetli Hissedildi

Yunanistan'daki Deprem Çanakkale ve Edirne'den Şiddetli Hissedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 16:01

Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde deprem gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2; Kandilli Rasathanesi ise 5.4 olarak açıkladı. Gökçeada'ya 130 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem Çanakkale ve Edirne'de şiddetli hissedildi. Sosyal medyada kullanıcılar korku yaşadıklarını aktardı.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depreme dair bir paylaşım yaptı:

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depreme dair bir paylaşım yaptı:
twitter.com

'Kuzey Anadolu Kırığının Ege Denizi batısında Selanik Akrotrios Yarımadasında M5,4-M5,7 büyüklüğünde olan deprem Kuzey Marmarayı, Ege Kıyılarımızı etkilemez. Sıkıntı yok. Bayramınız kutlu olsun.'

Depremi hissedenler sosyal medyada paylaşımlar gerçekleştirdi:

Depremi hissedenler sosyal medyada paylaşımlar gerçekleştirdi:
twitter.com
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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