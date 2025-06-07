İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı: Söndürme Çalışmaları Sürüyor
Yaz aylarının gelmesiyle korkutan haberler de başladı. Geçtiğimiz yıllarda Ege kıyılarında birçok ormanımız yanarak kül olmuştu. Bu sene de yangın haberi İzmir'den geldi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık bir alanda yangın çıktığı aktarıldı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
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İzmir'de makilik alanda yangın çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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