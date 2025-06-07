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İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 15:40

Yaz aylarının gelmesiyle korkutan haberler de başladı. Geçtiğimiz yıllarda Ege kıyılarında birçok ormanımız yanarak kül olmuştu. Bu sene de yangın haberi İzmir'den geldi. 

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık bir alanda yangın çıktığı aktarıldı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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İzmir'de makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'de makilik alanda yangın çıktı.

AA, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldiğini aktardı. Yangının saat 13.00 sularında başladığı öğrenildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

İzmir'de çıkan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale edildiği aktarıldı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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