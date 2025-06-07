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Güzel Kokmanın Sırrını Duştaki Adımlarla Sıralayan Kadından Taktikler!

Güzel Kokmanın Sırrını Duştaki Adımlarla Sıralayan Kadından Taktikler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.06.2025 - 15:45

İçerik Devam Ediyor

@suzandogmus adlı içerik üreticisi, güzel kokmanın sırlarını adım adım açıkladı. Bir parfüm sıkmakla tüm gün güzel kokmanın mümkün olmayacağını anlatan içerik üreticisi tam olarak 8 adımlık bir liste hazırlamıştı. Özellikle duş rutinini kapsayan bu taktikler herkesin bilmesi gereken sırlardı. Gelin birlikte öğrenelim!

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Parfüm etkili bir yöntem ancak kokuyu koruyabilmek için duştaki bakım asıl mesele!

Parfüm etkili bir yöntem ancak kokuyu koruyabilmek için duştaki bakım asıl mesele!

Kullandığınız ürünler de güzel kokmanın süresini uzatıyor. Sizin de paylaşmak istediğiniz taktikler varsa yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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