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Tekstil Devi “Enflasyona Yenildik” Sözleriye İki Fabrikasını Kapattığını Duyurdu

Tekstil Devi “Enflasyona Yenildik” Sözleriye İki Fabrikasını Kapattığını Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 11:04

Ekonomik kriz, yüksek enflasyon Türkiye'nin dev firmalarını çıkmaza soktu. Her gün sektör lideri markalardan iflas başvuruları gelirken darboğaza giren firmalara yeni bir isim eklendi. Denizli'de 34 yıl önce kurulan tekstil devi Baltalı Grup, iki kentte fabrikasını kapatma kararı aldı. DRT TV’den İbrahim Alayont'a konuşan Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, “Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik” dedi.

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Ekonomik kriz her sektörü vurdu. Özellikle tekstil sektörü adeta kan ağlarken ocak-mayıs ayında 71 firma konkordato ilan etti.

Ekonomik kriz her sektörü vurdu. Özellikle tekstil sektörü adeta kan ağlarken ocak-mayıs ayında 71 firma konkordato ilan etti.

Krizin getirdiği yüksek maliyet, döviz kurundaki artış, yüksek enflasyon Türkiye'nin önde gelen markalarına kan kaybettirdi. Firmalar art arda iflas bayrağını çekerken 34 yıllık firma fabrikalarını kapatma kararı aldı. Denizli'de 34 yıl önce üretime başlayan Baltalı Grup da bu markalardan biri oldu. DRT TV'den İbrahim Alayont'un haberine göre Baltalı Grup, Denizli ve Afyon'da faaliyet gösteren iki firmasını kapatacak.

"Enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız."

"Enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız."

Ekonomik krize değinen Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 'Enflasyona yenildik' ifadelerini kullandı. “Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız. 2018 yılında Çal’da açtığımız fabrikanın kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle hiçbir ilgisi yok' diyen Baltalı, şöyle konuştu:

'Faiz oranlarının yüksek olması ve finansmana erişim çok önemli bir problem. Finans kuruluşları açısından da tekstil piyasada sıkıntılı olarak görüldüğü için kredi verilmek istenmiyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de ne yazık ki buna örnek teşkil ediyor. Afyon’un Hocalar İlçesinde de konfeksiyon üretimimiz vardı. Geçen yıl talep daralması nedeniyle orayı geçici olarak 5 aylığına kapatmak zorunda kalmıştık.

1 Ocak 2025 itibarıyla tekrar açtık. Ancak şimdi, talep dağılması daha da şiddetlendiği için Hocalar ve Çal’daki üretim tesislerimizi kapatma kararı aldık. Çözümler elbette var, ancak ne yazık ki rekabet şansımız çok önceden yaratılmalıydı. Rekabeti uygulanan programlar nedeniyle yitirdik. Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Enflasyon oranı kadar bir kur artışı olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız. İlk açacağımız yerler de buralar olacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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