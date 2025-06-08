Tekstil Devi “Enflasyona Yenildik” Sözleriye İki Fabrikasını Kapattığını Duyurdu

Ekonomik krize değinen Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 'Enflasyona yenildik' ifadelerini kullandı. “Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız. 2018 yılında Çal’da açtığımız fabrikanın kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle hiçbir ilgisi yok' diyen Baltalı, şöyle konuştu:

'Faiz oranlarının yüksek olması ve finansmana erişim çok önemli bir problem. Finans kuruluşları açısından da tekstil piyasada sıkıntılı olarak görüldüğü için kredi verilmek istenmiyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de ne yazık ki buna örnek teşkil ediyor. Afyon’un Hocalar İlçesinde de konfeksiyon üretimimiz vardı. Geçen yıl talep daralması nedeniyle orayı geçici olarak 5 aylığına kapatmak zorunda kalmıştık.

1 Ocak 2025 itibarıyla tekrar açtık. Ancak şimdi, talep dağılması daha da şiddetlendiği için Hocalar ve Çal’daki üretim tesislerimizi kapatma kararı aldık. Çözümler elbette var, ancak ne yazık ki rekabet şansımız çok önceden yaratılmalıydı. Rekabeti uygulanan programlar nedeniyle yitirdik. Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Enflasyon oranı kadar bir kur artışı olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız. İlk açacağımız yerler de buralar olacaktır.'