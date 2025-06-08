Tekstil Devi “Enflasyona Yenildik” Sözleriye İki Fabrikasını Kapattığını Duyurdu
Ekonomik kriz, yüksek enflasyon Türkiye'nin dev firmalarını çıkmaza soktu. Her gün sektör lideri markalardan iflas başvuruları gelirken darboğaza giren firmalara yeni bir isim eklendi. Denizli'de 34 yıl önce kurulan tekstil devi Baltalı Grup, iki kentte fabrikasını kapatma kararı aldı. DRT TV’den İbrahim Alayont'a konuşan Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, “Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik” dedi.
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Ekonomik kriz her sektörü vurdu. Özellikle tekstil sektörü adeta kan ağlarken ocak-mayıs ayında 71 firma konkordato ilan etti.
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"Enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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