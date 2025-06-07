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Salt Bae’nin Amerikan Rüyası Sona mı Eriyor? Nusret ABD’de Bir Restoranını Daha Kapattı

Salt Bae’nin Amerikan Rüyası Sona mı Eriyor? Nusret ABD’de Bir Restoranını Daha Kapattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 19:26

2017 yılında eti dirseklerinden akacak şekilde tuzladığı videolarla dünyada viral olan Nusret Gökçe, şöhret kapılarını 'Salt Bae' lakabıyla açtı. Viral olan videolarıyla dünya çapında üne kavuşan Nusret, Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkede art arda şubeler açtı. ABD'de 7 şube açan Nusret Gökçe'nin restoranları bir bir kapanmaya başlandı. Son olarak Beverly Hills'teki restoranını kapatan Nusret'in ABD'de iki restoranı kaldı. Ancak yabancı basında yer alan haberlere göre Nusret, ABD'de kapanıp diğer ülkelerde restoran açmaya hazırlanıyor. 

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Salt Bae Nusret ABD’de bir restoranını daha kapattı.

Salt Bae Nusret ABD’de bir restoranını daha kapattı.

Tuzlama videolarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret, dünyada tanınmasının ardından art arda ticari hamlelerde bulunmuş ve pek çok ülkede şube açmıştı. ABD'de 7 restoran açan Nusret'in 2 şubesi kaldığı öğrenildi. 'Eater' isimli sitede yer alan habere göre Los Angels'ın en lüks semti Beverly Hills'teki 'Nusr-Et Steakhouse' şubesi 4 Haziran'da aniden kapandı. 2021 yılında açılan restoranda 24 ayar altın kaplamalı biftek bin 500 dolara dolara; dört kiloluk bir başka et ise 2 bin dolara satılıyor. 

Nusret’in ABD’de Las Vegas, Dallas, Boston ve New York’ta şubelerinden biri kapanmıştı. Nusr-et şimdi sadece New York ve Miami’de hizmet veriyor.

ABD'de kapanan Nusret, başka ülkelerde yeni şube açmaya hazırlanıyor.

ABD'de kapanan Nusret, başka ülkelerde yeni şube açmaya hazırlanıyor.

Yabancı basında yer alan haberde Nusret'in ABD'de restoran endüstrisinde yaşanan ekonomik krizden etkilenmiş olabileceği belirtiliyor. Ülkede yer alan köklü ve bilindik pek çok restoran markası ekonomik sorunlar nedeniyle şubelerini kapatıyor. Ancak Salt Bae lakaplı Nusret'in ABD'de küçülmeye gidip Roma ve İbiza'da yeni şubeler açmayı planladığı belirtildi. Öte yandan Nusr-et restoranlarının küresel şube sayısının 2025 sonuna kadar 31'den 40'a çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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