Salt Bae’nin Amerikan Rüyası Sona mı Eriyor? Nusret ABD’de Bir Restoranını Daha Kapattı
2017 yılında eti dirseklerinden akacak şekilde tuzladığı videolarla dünyada viral olan Nusret Gökçe, şöhret kapılarını 'Salt Bae' lakabıyla açtı. Viral olan videolarıyla dünya çapında üne kavuşan Nusret, Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkede art arda şubeler açtı. ABD'de 7 şube açan Nusret Gökçe'nin restoranları bir bir kapanmaya başlandı. Son olarak Beverly Hills'teki restoranını kapatan Nusret'in ABD'de iki restoranı kaldı. Ancak yabancı basında yer alan haberlere göre Nusret, ABD'de kapanıp diğer ülkelerde restoran açmaya hazırlanıyor.
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Salt Bae Nusret ABD’de bir restoranını daha kapattı.
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ABD'de kapanan Nusret, başka ülkelerde yeni şube açmaya hazırlanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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