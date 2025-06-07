Salt Bae’nin Amerikan Rüyası Sona mı Eriyor? Nusret ABD’de Bir Restoranını Daha Kapattı

Tuzlama videolarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret, dünyada tanınmasının ardından art arda ticari hamlelerde bulunmuş ve pek çok ülkede şube açmıştı. ABD'de 7 restoran açan Nusret'in 2 şubesi kaldığı öğrenildi. 'Eater' isimli sitede yer alan habere göre Los Angels'ın en lüks semti Beverly Hills'teki 'Nusr-Et Steakhouse' şubesi 4 Haziran'da aniden kapandı. 2021 yılında açılan restoranda 24 ayar altın kaplamalı biftek bin 500 dolara dolara; dört kiloluk bir başka et ise 2 bin dolara satılıyor.

Nusret’in ABD’de Las Vegas, Dallas, Boston ve New York’ta şubelerinden biri kapanmıştı. Nusr-et şimdi sadece New York ve Miami’de hizmet veriyor.